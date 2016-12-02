Россельхознадзор рекомендовал ввести на Кубани карантин по африканской чуме свиней

Россельхознадзор рекомендовал администрации Краснодарского края установить карантин на территории всего региона, чтобы не допустить распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС). Заболевание на Кубани растет быстро, отмечается в сообщении службы: только в ноябре 2016 г. в Краснодарском крае зарегистрировано 10 вспышек АЧС среди домашних свиней, также заболевание выявлено на крупных комплексах – «Дан куб» и «Кубанский бекон» (принадлежит Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева, см. также врез).

Представитель пресс-службы губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на запрос не ответил. Представитель регионального минсельхоза переадресовал запрос в краевое управление ветеринарии, его представитель от комментариев отказался.

28 ноября власти Краснодарского края уже ввели карантин в пятикилометровой зоне от мест обнаружения очагов АЧС в Павловском, Красноармейском и Тихорецком районах, сообщала пресс-служба региональной администрации.

Пошли под нож 440000 свиней примерно таково поголовье в Краснодарском крае, по данным Россельхознадзора, из них свыше 97% – на промышленных предприятиях. При этом, по данным службы, из-за вспышки АЧС только крупнейший производитель свинины в регионе – Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева вынужден уничтожить почти 51 000 животных (около 20% общего поголовья компании)

В практике Россельхознадзора еще не было случая, когда регион игнорировал рекомендации службы о карантине, сообщила ее представитель Юлия Мелано. Если край не последует рекомендациям Россельхознадзора, карантин может быть введен централизованно, Минсельхозом, предупредила она.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что в случае введения карантина на Кубани может быть приостановлено перемещение зерна, в том числе на экспорт. «Мы должны [зарубежным партнерам] гарантии давать [безопасности продукции]». Решение будет принято на этой неделе, предупреждал он. Зимой больше половины зерновых идет на экспорт через черноморские порты.

Последний раз на всей территории Краснодарского края карантин по АЧС вводился в 2012 г. Тогда, как следует из постановления губернатора Краснодарского края, вывоз продукции растениеводства и зерна в том числе был запрещен только с территории эпизоотических очагов – т. е. там, где были зафиксированы случаи АЧС.

В текущей ситуации, если карантин будет введен – неважно, краем или централизованно, – экспорт зерна, произведенного краем, будет точно запрещен, подчеркнула Мелано. Транзитных поставок, по ее словам, это не коснется.

В 2016 г. на Кубани собрано 14,7 млн т зерновых – это абсолютный рекорд за всю историю региона, по данным местного минсельхоза. Всего в России на 30 ноября намолочено 124,5 млн т зерна почти с 97% площадей, согласно Минсельхозу. Таким образом, на Краснодарский край приходится 11,8% валового сбора зерновых в стране. Кубань – крупнейший производитель зерновых в России, напоминает гендиректор «Прозерна» Владимир Петриченко.

Часть урожая уже вывезена, указывает Петриченко, речи о том, что все собранное зерно останется в регионе, не идет. Однако поначалу на рынке может возникнуть сумятица – экспортерам, возможно, придется собирать какие-то дополнительные документы, полагает эксперт.

Сейчас и без карантина достаточно проблем, сетует руководитель одного зернотрейдера: мировая цена на зерно низкая, рубль укрепляется, экспортировать зерно становится в принципе невыгодно. По данным ЦБ, только с 24 ноября по 2 декабря курс доллара снизился на 0,5% до 63,68 руб. За это же время трехмесячный фьючерс на пшеницу на чикагской CBOT подешевел на 6,1% до $3,98 за бушель.

Непосредственно введение карантина в крае никак не скажется на работе трейдеров, считает собеседник «Ведомостей»: в этом году во многих регионах рекордные урожаи, поэтому проблем с закупкой не должно возникнуть. На рынке случится нечто близкое к коллапсу, возражает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько: в этом году юг, как никогда, активен на экспортном рынке, остальная Россия почти вне игры.