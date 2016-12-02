СП «Роснефти» и УГМК закупит сталь для «Звезды»

«Роснефть» и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) подписали документы о создании Восточной горно-металлургической компании (ВГМК), сообщила «Роснефть». В пресс-релизе отмечается, что блокпакет в предприятии получит «Роснефть», остальное будет принадлежать УГМК. Соглашение о создании СП подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и совладелец УГМК с эффективной долей в 10% Андрей Бокарев.

Предполагается, что ВГМК возьмет на себя «долгосрочное обеспечение толстолистовым прокатом судостроительного комплекса «Звезда» (у «Роснефти» в этом предприятии эффективная доля – 37,5%). Для нужд судоверфи «Звезда» требуется 330 000 т металла в год. Первые 3–4 года совместное предприятие будет закупать толстый лист для нужд «Звезды» в России, Корее, Китае или Японии (смотря кто предложит наилучшую цену) с учетом рентабельности закупок, рассказывает источник, близкий к одному из участников СП. По его словам, «параллельно компания будет накапливать компетенции и по итогам четырех лет примет инвестиционное решение о строительстве металлургического производства в регионе, а также о его формате – производство полного цикла (от доменной плавки) либо просто металлопрокатное». Собеседник, близкий к другой стороне сделки, подтверждает, что вопрос, какое именно металлургическое производство нужно строить на Дальнем Востоке, пока открыт.

Представители УГМК и «Роснефти» от дополнительных комментариев отказались.

Средняя маржа металлургических трейдеров – 5–10% в зависимости от цикла и уровня цен, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. За тонну толстого листа дают сейчас $510, так что, если цены не изменятся, 330 000 т стали (см. врез) могут обойтись «Звезде» в $180,9 млн в год, при этом выручка ВГМК может составить около $13 млн, говорит эксперт.

Металлург Сечин Построить металлургический завод на Дальнем Востоке в сентябре предложил Сечин. Верфь «Звезда» будет выпускать суда водоизмещением до 350 000 т, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. Планируется, что всего «Звезда» построит более 150 судов и единиц морской техники. Инвестиции в строительство верфи – 145 млрд руб.

В УГМК есть и собственные компетенции в черной металлургии: у компании есть Надеждинский метзавод в Свердловской области, кроме того, УГМК запустила мини-милл для производства сортового проката в Тюмени, говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Производство на надеждинской площадке – полного цикла, от доменной плавки до сортовых прокатных станов, его мощность – до 500 000 т металла в год, напоминает Худалов.

Строительство нового стана для производства толстого листа может обойтись в сотни миллионов долларов, а вместе с производством стали – более чем в миллиард, говорит Сосновский. Чтобы не строить домну, аглофабрику, коксовую батарею, а также сопутствующую инфраструктуру, гораздо более удобным вариантом была бы закупка листа с уже имеющихся производств, сходятся во мнении Сосновский и Худалов. Для судостроения используются листы 10–200 мм, для их производства нужны широкие слябы, говорит аналитик БКС Олег Петропавловский. Ближайший их производитель – ЗСМК (принадлежит Evraz; от Новокузнецка, где он расположен, до Владивостока около 5000 км), отмечает он. Прокатное производство может стоить до 25 млрд руб. ($400 млн по текущему курсу), оценивает Сосновский. Худалов считает, что стоить это будет 15–20 млрд руб.

Дефицита толстолистового проката на внутреннем рынке в России нет, говорит аналитик Газпромбанка Айрат Халиков. По его словам, при нынешних ценах дешевле привезти прокат из европейской части России, чем тратиться на металлургические мощности в условиях мирового перепроизводства стали. Проект строительства прокатных мощностей рядом со «Звездой» будет рентабелен, если сложится ситуация, при которой сталь будет стоить $700–800 за 1 т, а такое может произойти в среднесрочной перспективе при сокращении китайских мощностей по плавке, считает эксперт.