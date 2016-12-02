Самая дорогая взлетно-посадочная полоса для ЧМ-2018 подорожала еще на 20%

Статья опубликована в № 4216 от 02.12.2016 под заголовком: Полоса в «Шереметьево» выросла в цене

В процессе строительства третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево» появились дополнительные расходы, сейчас скорректированный проект находится в Главгосэкспертизе, после его утверждения Росавиация предложит дофинансировать проект, рассказал начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин. Понимание, откуда взять средства, есть, говорит он.

Третья полоса была оценена в 26,2 млрд руб. (см. врез) – на такую сумму Росавиация в 2011 г. заключила два контракта с «Инжтрансстроем». Компания получила 9,6 млрд руб. аванса. В 2015 г. правительство из-за отставания работ от графика назначило подрядчиком «Трансстроймеханизацию» (входит в «Мостотрест», который принадлежит структурам НПФ «Благосостояние»), сумма контракта с ней – 17,59 млрд руб.

«Проект составлялся в 2011 г., с тех пор многое изменилось: например, предполагалось, что газовые сети построит «Газпром», но он отказался – их взяла на себя Росавиация. И таких моментов довольно много», – объясняет удорожание проекта замгендиректора «Шереметьево» Евгений Тумель. Он и Пчелин не говорят, насколько подорожал проект. Дополнительно нужно 5 млрд руб., сообщал ТАСС со ссылкой на источник.

Самая дорогая К чемпионату мира по футболу 2018 г. строится или реконструируется восемь полос в разных аэропортах. Полоса в «Шереметьево» – самый дорогой из этих проектов, на втором месте – полоса в новом аэропорту Ростова-на-Дону «Платов» (17,99 млрд руб.), на третьем – полоса в «Домодедово» (12 млрд руб.).

Росавиация ждет утверждения бюджета, чтобы понимать, на какие средства можно рассчитывать, объясняет федеральный чиновник. «Но третья полоса в любом случае будет построена в полном объеме (длина – 3200 м, шириной – 60 м). Но может быть сокращена инфраструктура для обслуживания полосы, уменьшено количество рулежных дорожек, в том числе не две, а одна магистральная рулежная дорожка», – рассказал чиновник. Представители Росавиации и «Трансстроймеханизации» от комментариев отказались.

Пропускная способность третьей полосы – 44 взлетно-посадочные операции (ВПО) в час, две действующие полосы могут совершать 55 операций в час, аэропорт выполняет в среднем 50 ВПО в час, говорит представитель «Шереметьево». В зависимости от типа принимаемых судов и курсов захода на посадку исключение одной магистральной дорожки может снизить пропускную способность полосы от 10 до 50%, оценивает топ-менеджер российского аэропорта.

Пчелин добавил, что Росавиация может дополнительно направить на третью полосу в «Шереметьево» средства, сэкономленные на других аэродромных проектах, в том числе тех, что строятся к чемпионату мира по футболу 2018 г. Полоса будет сдана в эксплуатацию в марте-апреле 2018 г., добавил он.