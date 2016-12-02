Украина может ввести антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предлагает на пять лет ввести антидемпинговые пошлины на российские карбамид и карбамид-аммиачную смесь (КАС), следует из письма министерства заинтересованным сторонам об основных фактах и выводах проведенного антидемпингового расследования («Ведомости» ознакомились с документом). Для группы компаний «Еврохим» – на уровне 18,78%, для других российских экспортеров – в размере 31,84%, кроме «Куйбышевазота», для которого предлагается нулевая ставка антидемпинговой пошлины. Окончательное решение примет Межведомственная комиссия по международной торговле Украины.

Украина еще в 2014 г. ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось аммиачной селитры: ставки были определены на уровне 20,51–36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Украинские аграрии переориентировались на другие виды азотных удобрений, поставляемых из России, – карбамид и КАС. Антидемпинговое расследование в отношении этих продуктов было начато по заявлению местных производителей – предприятий группы Ostchem.

Антидемпинговая пошлина прибавляется к текущим ввозным ставкам. Сейчас российские производители поставляют на Украину карбамид и КАС с уплатой импортной пошлины на уровне 5–6,5%, приводит данные руководитель практики международной торговли фирмы «Ильяшев и партнеры» (юридический советник «Куйбышевазота») Алена Омельченко. «Безусловно, применение заградительной антидемпинговой пошлины вынудит импортеров сократить поставки российского товара в Украину», – замечает она. Представитель «Уралхима» лишь сказал, что для компании украинский рынок важен.

В условиях постоянного снижения мировых цен на азотные удобрения и относительно высокой себестоимости их производства на Украине местные производители перестраиваются, снижая экспорт в пользу внутреннего рынка, комментирует аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик. «Введение антидемпинговых пошлин будет выгодно украинским производителям, но это не обрадует местных аграриев, которым, возможно, придется платить более высокую цену при снижении импорта из России», – добавляет он.

Россия – естественный поставщик азотных удобрений на рынок Украины, полностью перекрыть эти поставки Украина не сможет – не хватит собственных мощностей и мощностей соседних стран, поэтому она вряд ли будет вводить заградительные пошлины на все поставки азотных удобрений, комментирует аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. По данным МЭРТ Украины, на Россию приходится почти 90% всего импорта карбамида и КАС в страну. Украина – важный рынок для российских производителей удобрений, но его потеря не будет критичной, продолжает Юминов. У российских производителей низкая долларовая себестоимость производства удобрений и они могут с минимальными потерями перенаправить украинские объемы в другие страны, объясняет он.