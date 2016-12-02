«Сибур» хочет выкупить евробонды на $250 млн

В четверг Sibur Securities (SPV-структура «Сибура») объявила оферту на выкуп евробондов на сумму до $250 млн. Цена будет определена в ходе модифицированного голландского аукциона. Минимальная цена установлена на уровне $1012,50 за бумагу номиналом $1000. Шаг аукциона – $1,25, говорится в меморандуме к предложению о выкупе. Заявки принимаются до 9 декабря включительно. Результаты будут объявлены 12 декабря, расчеты по сделке пройдут 15 декабря. Организаторами выступают ING и JPMorgan. Представитель «Сибура» от комментариев отказался.

Облигации на $1 млрд «Сибур» разместил на Ирландской фондовой бирже в начале 2013 г. Срок их погашения – 2018 г., ставка купона – 3,914% годовых. Это уже вторая оферта. В сентябре 2016 г. Sibur Securities выкупила облигации на $193,8 млн (они были погашены), хотя планировала выкупить до $350 млн. Помимо евробондов у «Сибура» зарегистрированы три выпуска десятилетних облигаций по 10 млрд руб.

«Сибур» Нефтехимический холдинг

Владельцы: Леонид Михельсон (43,2%), Кирилл Шамалов (20,9%), Геннадий Тимченко (14,3%), менеджмент компании (11,6%), Sinopec (10%).

Выручка (МСФО, первое полугодие 2016 г.) – 196,1 млрд руб.

Прибыль – 63,3 млрд руб.

Сейчас «Сибур» ищет возможность оптимизировать долговой портфель, говорится в меморандуме. Для этого компания намерена использовать имеющиеся средства, чтобы снизить задолженность по облигациям. На конец июня 2016 г. чистый долг «Сибура» составил 298,6 млрд руб., отношение к EBITDA – 2,2. В ноябре компания сообщила, что перенесла пик выплат по долгу с 2018 на 2020 г. Теперь ей необходимо будет погасить в 2018 г. 55 млрд руб. (вместо 75 млрд руб.), на 2020 г. придется 63 млрд руб. выплат (ранее – 46 млрд руб.). До конца года компании осталось погасить 5 млрд руб. долга, в 2017 г. предстоит выплатить 21 млрд руб. Большая часть долга – 59% – номинирована в долларах, 12% – в евро, 29% – в рублях.

Инвестпрограмма «Сибура» на 2016 г. составляет 147,5 млрд руб. (без НДС). Самый крупный его проект – «Запсибнефтехим» (инвестиции за девять месяцев 2016 г. составили 96,7 млрд руб.).

«Сибур» стремится оптимизировать структуру выплат по долгу, располагая достаточным объемом денежных средств (67 млрд руб.), открытыми кредитными линиями в банках на сумму более 200 млрд руб., отмечает старший аналитик «Атона» Яков Яковлев. «Сибур» – качественный эмитент, возможно, многие инвесторы предпочтут оставить бумагу в портфеле, считает он. Облигации «Сибура» торговались по 101% от номинала.