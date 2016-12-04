«Дочка» Кировского завода на полтора года задерживает турбину для ледокола «Арктика»

ООО «Балтийский завод – судостроение» (БЗС, входит в ОСК) требует взыскать с ЗАО «Завод «Киров-энергомаш» (принадлежит ОАО «Кировский завод», КЗ) 188 млн руб., следует из базы суда Петербурга и Ленобласти. Иск зарегистрирован 30 ноября.

У сторон имеются неурегулированные в переговорном и претензионном порядке требования по договору на разработку, изготовление и поставку паротурбинной установки для атомного ледокола проекта 22220 «Арктика», сообщила представитель БЗС. Установка до сих пор не пришла, добавляет она. По данным сайта госзакупок, окончательный срок поставки – 29 мая 2015 г. Ледокол спущен на воду, его достройка идет по графику, но некоторые работы приходится откладывать из-за отсутствия паротурбинной установки, объясняет представитель БЗС.

Представитель КЗ называет иск необоснованным, а требования – безосновательными. По ее словам, «Киров-энергомаш» готов отстаивать свою позицию в суде.

«Киров-энергомаш» выиграл право на поставку паротурбинной установки весной 2013 г., предложив за контракт 2,7 млрд руб. В конкурсе также участвовал Калужский турбинный завод (КТЗ, входит в ОАО «Силовые машины»), который предлагал выполнить контракт за 2,6 млрд руб. КТЗ пытался оспорить итоги конкурса. В апреле суд приостановил исполнение контракта, в июле апелляционный суд отменил это решение. За нарушение сроков поставщик обязан заплатить пени в размере 0,05% от стоимости турбины за каждый день просрочки, но не более 6%, следует из проекта договора.

У завода был судебный запрет на исполнение контракта на полгода, а комплектующие на подобную турбину надо заказывать за год-полтора, говорит источник на КЗ. По его словам, причина срыва сроков – невыполнение обязательств поставщиками КЗ. Подобные установки не строились в России уже 25 лет, оборудования не осталось, инженерный состав не весь подготовлен, объясняет собеседник «Ведомостей». Сейчас проходят сборочные работы для стендовых испытаний, после которых станет известно, когда турбина будет передана заказчику, уточняет он.

По контракту с ФГУП «Росатомфлот» БЗС строит три атомных ледокола – «Арктику», «Сибирь» и «Урал». В 2016 г. «Киров-энергомаш» подписал контракт с БЗС на поставку двух комплектов паротурбинных установок для «Сибири» и «Урала» на сумму более 5 млрд руб. Срок их поставки – до 31 января 2021 г. «По ледоколу «Сибирь» БЗС прогнозирует задержку поставки примерно на пять месяцев, про поставку на «Урал» пока говорить рано», – сообщила представитель БЗС.

Выручка «Киров-энергомаша» в 2015 г. составила 844 млн руб., чистый убыток – 34 млн руб. В 2015 г. поставщик завода – ЗАО «Ижора-деталь» – подал иск о несостоятельности к «Киров-энергомашу» за долг в 13,5 млн руб., но потом отозвал его.

«Киров-энергомаш» изготовляет установки для ледоколов со времен СССР, такие серьезные задержки по поставкам нехарактерны для рынка, говорит старший аналитик ИК ЛМС Дмитрий Марков. По его словам, причина задержки может быть в нехватке оборотных средств из-за тяжелого финансового положения: «Вероятно, завод направит на строительство турбины те деньги, которые получил по новым контрактам, но тогда возможен срыв сроков и по ним».