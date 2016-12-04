«Лукойл» прогнозирует падение добычи нефти в России

Добыча нефти в России в 2016 и 2017 гг. будет расти примерно на 2% в год, в 2018 г. останется стабильной, а с 2019 г. может начать падать, прогнозирует «Лукойл». Добыча будет расти за счет запуска в 2016–2017 гг. крупных месторождений – Восточно-Мессояхского «Газпром нефти» и «Роснефти», им. Филановского «Лукойла», Сузунского и Наульского «Роснефти», им. Шпильмана «Сургутнефтегаза» и т. д. Добычу наращивают и недавно запущенные месторождения им. Требса и Титова «Роснефти» и «Лукойла», Среднеботуобинское «Роснефти», Ярудейское «Новатэка» и др. Но после 2020 г. поддерживать добычу за счет новых территорий уже не получится: в России почти не осталось новых крупных разведанных месторождений, рассказал вице-президент «Лукойла» Леонид Федун на презентации компании «Будущий облик мировой энергетики: новые вызовы, приоритеты и возможности».

Между тем в российской нефтяной отрасли много проблем, говорится в прогнозе «Лукойла». Продолжает падать добыча в Западной Сибири, на которую приходится половина российской нефти. В последние 10 лет добыча в Ханты-Мансийском автономном округе падала примерно на 2% в год, а в 2015 г. падение ускорилось до 2,9%. В нераспределенном фонде осталось всего 6% извлекаемых запасов, при этом затраты на геологоразведку продолжают сокращаться. Еще одна проблема – низкий коэффициент извлечения нефти: всего 25%; для сравнения: в США этот показатель – 44%, в Норвегии – 50%, указывает «Лукойл». В России огромны запасы трудноизвлекаемой, сланцевой и арктической нефти, перечисляет компания. Но при текущих ценах, санкциях и существующей в России системе налогообложения добыча такой нефти за гранью рентабельности и возможности. Добыча сланцевой нефти, например, рентабельна только при цене $80 за баррель и при других налоговых условиях, рассказал Федун. «Одна скважина должна стоить меньше $6 млн (средняя скважина в России стоит $7 млн), и бурить их нужно ковровым способом – не менее 1500 скважин», – объяснил топ-менеджер. А после введения санкций Россия лишилась иностранных партнеров для разработки трудной нефти и шельфа.

Снижают все На прошлой неделе страны – члены ОПЕК впервые за восемь лет договорились сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены. С января 2017 г. добыча снизится на 1,2 млн барр. в сутки до 32,5 млн барр. ОПЕК ждет, что другие страны, включая Россию, сократят добычу на 0,6 млн т. Реальное сокращение начнется во II квартале, считает вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. «Для России добывать 10 млн барр. при $50–60 выгоднее, чем добывать 15 млн барр. при цене $40», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

Добычу в России можно сохранить на уровне выше 10 млн баррелей в сутки до 2030 г., только если будет введен налог на финансовый результат (НДД, обсуждается сейчас Минфином и Минэнерго), считает «Лукойл». Это позволит компаниям больше денег тратить на дорогостоящие методы увеличения нефтеотдачи и вовлекать в разработку нерентабельные ранее запасы. Федун надеется, что новая налоговая система будет сформирована в России в течение 3–4 лет.

Сценарий «Лукойла» выглядит пессимистично в сравнении с другими оценками. К 2020 г. добыча в России вырастет с текущего уровня в 546 млн т до 575–580 млн т (при цене $40–70 за баррель и без существенного изменения налоговых условий), считает директор по консалтингу HIS Markit Максим Нечаев. А Goldman Sachs прогнозировал 575 млн т в год уже к 2018 г., напоминает он. Эксперты Vygon Consulting считают, что в 2017 г. добыча нефти в России составит 565 млн т. Пессимистичнее прогноза «Лукойла» только консервативный сценарий Минэнерго в Энергостратегии России до 2035 г. В нем сохраняется действующая налоговая система и добыча нефти и конденсата в 2020 г. составит всего 548 млн т, а к 2035 г. снизится до 490 млн т.

После 2020 г. потенциал роста введенных месторождений будет почти исчерпан и действующая система налогообложения уже не сможет стимулировать даже поддержание стабильного уровня добычи, согласен с оценками «Лукойла» Нечаев. Новым стимулом для дальнейшего роста должна стать налоговая система, подразумевающая налогообложение прибыли, а не выручки компаний, как сегодня, объясняет он. Если в России будет введен налог на финансовый результат, добыча остается стабильной на уровне 555 млн т с 2020 по 2035 гг., оценивает Минэнерго в оптимистичном сценарии развития отрасли.