Желающих купить «УВЗ-логистик» набирается немного

На нее [«УВЗ-логистик»] сейчас большое количество покупателей, поскольку там единый парк – 37 500 [вагонов] <...> Надеемся, что в этом году мы эту компанию реализуем и возвратим те деньги, которые туда вкладывали», – говорил в конце ноября гендиректор «Уралвагонзавода» (УВЗ) Олег Сиенко. «Сбербанк лизинг» и «Сбербанк CIB» с прошлой недели собирают заявки на покупку «УВЗ-логистик». Заинтересовавшиеся должны предложить цену сделки, форму и источники финансирования, а также прописать порядок погашения долга «УВЗ-логистик» перед материнской компанией («Ведомости» ознакомились с письмом «Сбербанк лизинга»). Срок приема заявок продлен с пятницы до вечера понедельника. Представитель УВЗ в выходные не смог предоставить оперативных комментариев. Представитель Сбербанка от комментариев отказался.

Среди опрошенных «Ведомостями» участников рынка подтвердили интерес к покупке актива только ФГК, которая арендует парк «УВЗ-логистик» до 2019 г., и владелец Евразийского трубного консорциума Александр Карманов. Оба интересовались покупкой актива в начале года. «Интерес к активу у нас есть, но заявка еще не отправлена», – сказал представитель ФГК. «Нефтетранссервис» в понедельник решит, будет ли направлять предложение о покупке, говорит представитель оператора. СУЭК ответ пока не направила, сказал ее представитель. Сергей Генералов, недавно создавший собственного перевозчика – Первую тяжеловесную компанию, сказал, что ему «УВЗ-логистик» неинтересна. Представители ПГК, Globaltrans от комментариев отказались.

Оценки актива в письме «Сбербанк лизинга» нет. УВЗ планирует продать «УВЗ-логистик» не менее чем за долг перед корпорацией, говорил Сиенко. Долг перед УВЗ – 25 млрд руб., сказано в письме «Сбербанк лизинга». По данным двух человек, получивших письмо, УВЗ оценивает актив в 85 млрд руб., из которых 25 млрд – долг перед ним самим и еще 60 млрд – перед лизинговыми компаниями.

«Уралвагонзавод» Промышленная корпорация

Акционер – Росимущество (100%).

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 43,1 млрд руб.,

Чистый убыток – 2,3 млрд руб.

Опрошенные участники считают, что это слишком много. Справедливая цена «УВЗ-логистик» до вычета долгов – 60 млрд руб., говорят два собеседника в разных компаниях, получивших предложение о покупке. «УВЗ-логистик» не стоит дороже 50 млрд руб. Это цена исходя из средней стоимости за вагон в 1,4 млн руб. У оператора есть и более дорогие инновационные вагоны, но есть и цистерны, которые сейчас даже за 1 млн руб. не продать», – объясняет другой собеседник. Оценку в 85 млрд руб. считает высокой и Карманов. Еще одна проблема – УВЗ под санкциями США, это осложнит сделку, добавляет источник в одном из претендентов.

Справедливая стоимость полувагонов в возрасте 5–7 лет в зависимости от прохождения деповских ремонтов и замены колесных пар – 1–1,1 млн руб. (без НДС), а инновационных полувагонов производства УВЗ – не более 1,7 млн руб., нефтеналивных цистерн – не более 1,5 млн руб., подсчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. С учетом того что до декабря 2018 г. «РН-транс» арендует у «УВЗ-логистик» 5000 цистерн, стоимость бизнеса «УВЗ-логистик» – до 55 млрд руб., полагает эксперт.

УВЗ рассчитывает продать «дочку» до конца года. Срочность, видимо, связана с тем, что корпорация скоро станет частью «Ростеха», предполагает один из собеседников «Ведомостей». В четверг эту возможность подтвердил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. УВЗ ранее объяснял необходимость закрыть сделку поручением президента.