«Газпром» планирует привлечь финансирование от японских банков на 800 млн евро

«Газпром» планирует привлечь в японских банках 800 млн евро, передало Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с планами компании. Речь идет о проектном финансировании, сказал источник агентства. Ожидается, что сделка будет подписана во время визита президента Владимира Путина в Японию 15 декабря, сказал другой собеседник. Транш обсуждался еще весной, сумма может вырасти, сказал знакомый японских банкиров «Ведомостям». Представитель «Газпрома» не ответил на запрос. Перечень документов для подписания еще не финализирован, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В октябре и ноябре председатель правления концерна Алексей Миллер обсуждал с руководством японских Mitsui, Mitsubishi и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) сотрудничество по проекту «Сахалин-2» (оператор – Sakhalin Energy, у «Газпрома» 50% плюс 1 акция, Shell – 27,5% минус 1 акция, Mitsui – 12,5%, Mitsubishi – 10%), сообщала пресс-служба концерна. Миллер с главным исполнительным директором JBIC Тадаси Маэдой обсуждали возможное участие JBIC в финансировании строительства третьей линии СПГ-завода «Сахалин-2» и Амурского газоперерабатывающего завода.

В 2015 г. завод СПГ «Сахалин-2» произвел 10,82 млн т сжиженного газа. Третья линия может увеличить его мощность до 15 млн т в год, говорил год назад главный исполнительный директор Sakhalin Energy Роман Дашков (его цитировал «Интерфакс»). Амурский ГПЗ мощностью 42 млрд куб. м строится в районе города Свободный Амурской области для переработки газа «Силы Сибири».

Проектное финансирование такого масштаба со стороны Японии может пойти как на третью линию «Сахалин-2», так и на Балтийский СПГ, который «Газпром» договорился строить с Shell, считает руководитель направления СПГ ICIS Heren Роман Казьмин. Общую стоимость третьей линии «Сахалин-2» «Газпром» не раскрывал. Суммарные инвестиции в строительство третьей очереди «Сахалин-2» и разработку Южно-Киринского месторождения министр энергетики Александр Новак в июне 2016 г. оценивал в $13 млрд. Европейские банки в финансировании не участвуют, знает банкир, работающий на Сахалине. Недостающую сумму могут добавить акционеры, считает Казьмин. Из-за санкций японские инвестиции в Россию сократились, но финансировать проекты продолжали JBIC, Mizuho и Sumitomo Mitsui Banking Corporation, говорит банкир.