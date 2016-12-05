Алмазный проект «Лукойла» оценен наравне с лидерами отрасли

Группа «Открытие холдинг» договорилась купить у «Лукойла» 100% акций «Архангельскгеолдобычи» (АГД) за $1,45 млрд. Сделка может быть закрыта в I квартале 2017 г., уточнили «Лукойл» и «Открытие холдинг». АГД владеет лицензией на разработку алмазной трубки им. Гриба с запасами 98,5 млн каратов в Архангельской области. Плановая добыча – 4,5 млн каратов. Инвестиции «Лукойла» в проект превысили $1 млрд. Два года назад «Лукойл» оценивал его рентабельность в 16–17%, говорил президент «Лукойла» Вагит Алекперов на годовом собрании акционеров (его слова передавал «Интерфакс»).

Чтобы профинансировать сделку, «Открытие холдинг» ведет переговоры о привлечении кредита у ВТБ, рассказывают два источника, близких к обеим сторонам. Если ВТБ решит выдать кредит, то обеспечением станут акции и активы АГД, говорят они. Представители «Открытия» и ВТБ это не комментируют.

«Архангельскгеолдобыча» Алмазодобывающая компания

Акционер – «Лукойл» (100%).

Выручка (РСБУ, 2015 г.) – 11,9 млрд руб.

Чистый убыток – 244,3 млн руб.

Для «Открытие холдинга» приобретение АГД – стратегическая инвестиция и группа будет и дальше развивать месторождение, говорит ее представитель. «Лукойл» вырученные от продажи АГД деньги направит на погашение долга, сказал вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Чистый долг «Лукойла» на 30 сентября – 345 млрд руб. 19,9% «Открытие холдинга» принадлежит ИФД «Капиталъ» Алекперова и Федуна. «Открытие холдинг» уже помогал акционерам. Группа в 2015 г. помогла Polymetal погасить пут-опцион казахской Sumeru Gold на $232 млн – за это она получила 7,4% золотодобывающей компании. Группе «Ист» Александра Несиса принадлежит 9,8% «Открытие холдинга» и 19,7% Polymetal.

Консолидированные показатели АГД не раскрывает. Общий долг АГД на конец 2015 г. был 31,5 млрд руб., следует из отчета. «Открытие холдинг» заплатил за АГД довольно высокую цену, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Для сделки АГД оценена по мультипликатору 5–6 EBITDA (если исходить из прогноза EBITDA после выхода на полную мощность), а уровень мирового лидера «Алросы» (добыча в 2015 г. – 38,3 млн каратов) – 4 EBITDA, объясняет Сосновский. Удивительно, что «Открытие холдинг» и «Лукойл» так оценили АГД – ее ресурсная база значительно меньше, чем у «Алросы» (1,1 млрд каратов) и Petra Diamond (300 млн каратов, добывает алмазы в Ботсване и ЮАР), говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.