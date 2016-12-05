«Роснефть» и ExxonMobil отказались работать в Мексиканском заливе

«Роснефть» и ExxonMobil вернут американскому правительству лицензии на блоки в Мексиканском заливе, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя российской компании. Он подтвердил это и «Ведомостям». «Ввиду снижения цен на нефть и неудовлетворительных результатов геологоразведки, а также потенциальных санкционных ограничений партнеры по проекту до конца 2016 г. сдадут лицензии по окончании их срока действия», – сказал представитель. Это стандартная практика работы нефтегазовых компаний в американском секторе Мексиканского залива, если техническая и коммерческая оценки проектов не соответствуют ожиданиям, пояснил собеседник, добавив, что возврат лицензий не приведет к штрафам. «Роснефть» продолжит «анализ инвестиционных возможностей как в американском и кубинском, так и в мексиканском секторе залива», отметил представитель. Представитель ExxonMobil не ответил на запрос.

Партнерство «Роснефти» и ExxonMobil началось в 2011 г., а в начале 2013 г. они подписали соглашение, по которому российская компания приобрела 30%-ные доли в 20 блоках ExxonMobil в Мексиканском заливе. Сумма сделки не раскрывалась. Она вряд ли превысила $100 млн, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Сумму вложенных инвестиций представитель «Роснефти» не раскрыл: «Цифра несущественная».

Это не единственный совместный проект, который не состоялся: в феврале 2013 г. ExxonMobil предоставила «Роснефти» право приобрести 25% в проекте Point Thomson на севере Аляски, но «Роснефть» им не воспользовалась. «Роснефть» и ExxonMobil продолжают вместе работать в Канаде, Мозамбике, России (на Сахалине, шельфе Арктики, месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами).

Предполагалось, что партнерство «Роснефти» и ExxonMobil будет масштабным, напоминает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Но летом 2014 г. ЕС и США ввели санкции против «Роснефти». В отношении главного исполнительного директора компании Игоря Сечина были введены также персональные санкции США. Из-за этого партнеры вынуждены были в октябре 2014 г. завершить совместные работы на арктическом шельфе. К этому времени они успели пробурить скважину «Университетская-1» в Карском море и открыть месторождение «Победа».

Уход из Мексиканского залива – небольшая потеря для «Роснефти», считает Нестеров: «У компании нет сейчас лишних денег». В октябре «Роснефть» купила 60,16% акций «Башнефти» за $5,3 млрд. На конец сентября 2016 г. чистый долг был $26,1 млрд, или 1,5 EBITDA. К тому же пик добычи в Мексиканском заливе был достигнут в начале 1990-х гг.: 50 млн т нефти и 140 млрд куб. м газа в год, говорит Нестеров. С тех пор многие месторождения истощились, а добыча сдвинулась на проекты со средними и большими глубинами. Разработка глубоководных проектов невыгодна из-за падения цен на нефть (с июня 2014 г. она подешевела вдвое), говорит эксперт.