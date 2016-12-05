Промышленность
Статья опубликована в № 4217 от 05.12.2016 под заголовком: Системный подход

«Биннофарм», принадлежащий АФК «Система», нацелился на рынок безрецептурных препаратов

Компания купила производителя противовирусного кипферона
Производитель лекарств «Биннофарм», принадлежащий АФК «Система», нацелился на рынок безрецептурных препаратов
Производитель лекарств «Биннофарм», принадлежащий АФК «Система», нацелился на рынок безрецептурных препаратов
М. Стулов / Ведомости

Производитель лекарств «Биннофарм», как рассказал его представитель, приобрел фармацевтическую компанию «Алфарм». Совладелец «Алфарма» Вячеслав Решетник подтвердил информацию, отказавшись от других комментариев. «Алфарм» производит два препарата: противовирусный кипферон и простопин, применяемый в том числе при лечении геморроя и простатита.

Кипферон – четвертый по продаваемости иммуномодулятор в форме суппозитория (свечей) на основе интерферона, рынок которых оценивается примерно в 3 млрд руб., отмечает представитель «Биннофарма». В 2015 г. продано 832 988 упаковок кипферона на 481 млн руб., ссылается он на данные DSM Group. Простопин ранее активно не продвигался и имеет значительный потенциал наращивания рыночной доли, продолжает представитель «Биннофарма». В 2015 г. продано 28 679 упаковок этого препарата почти на 14 млн руб., согласно DSM Group.

В 2013 г. «Алфарм» анонсировал планы по строительству завода в Зеленограде. Разрешения, полученные на строительство, в периметр сделки включены не были, говорит представитель «Биннофарма».

Что такое «Биннофарм»

Основной акционер «Биннофарма» с 74%-ным пакетом – АФК «Система», еще 26% – у «Зенитко финанс менеджмента». Выручка «Биннофарма» в III квартале 2016 г. сократилась почти на 4% год к году до 295 млн руб., операционная прибыль до вычета основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA) составила 11 млн руб. против убытка в 67 млн руб. годом ранее.

«Биннофарм», по словам его представителя, приобрел «Алфарм» у физических лиц, его основателей (их имена он не называет). С 8 ноября 2016 г. производитель лекарственных препаратов «Алфарм» через одноименное ООО принадлежит Андрею Алешкину, Михаилу Вдовиченко, Игорю Жакевичу, Владимиру Мишкову, Решетнику (у каждого по 16,7%), а также Александру Анисимову (16,5%), согласно ЕГРЮЛ. Выручка «Алфарма» в 2015 г. составила 392 млн руб. (-5% год к году), чистая прибыль – 82,9 млн руб. (-26%), по данным «СПАРК-Интерфакса».

Сумму сделки партнеры не раскрывают. Она могла составить до 500 млн руб., срок окупаемости – 2,5–3 года, считает Давид Мелик-Гусейнов, директор ГБУ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента» департамента здравоохранения Москвы. Представитель «Биннофарма» говорит, что сделка профинансирована за счет собственных и заемных средств.

Кроме того, в конце ноября «Биннофарм» подписал соглашение с немецкой Medice, по которому стал ее эксклюзивным представителем: российский производитель будет продавать четыре ее препарата. В результате двух сделок портфель препаратов, которые промоутирует «Биннофарм», вырастет до 14. У «Биннофарма» хороший завод, поэтому его задача – расширение портфеля, говорит Мелик-Гусейнов.

Сделки с «Алфармом» и Medice позволят «Биннофарму» выйти на рынок безрецептурных препаратов, объясняет представитель последнего. Безрецептурный сегмент в деньгах – это 37% от общего объема фармрынка (1,26 трлн руб.), в упаковках – 57% (5,1 млрд шт.), свидетельствуют данные DSM Group. До 2015 г. «Биннофарм» продавал лекарства только в госсегменте, рассказывает представитель компании, а с появлением в 2015 г. полноценной коммерческой структуры и штата медицинских представителей вышел на коммерческий рынок с несколькими рецептурными препаратами. На коммерческом рынке и на рынке госзакупок разные способы продвижения лекарств: для работы на рынке госзакупок нужен большой штат медицинских представителей с хорошим медицинским образованием, на коммерческом основа – это реклама, а медпредставители нужны для выстраивания отношений с аптеками, говорит Мелик-Гусейнов.

Усиление присутствия в коммерческом сегменте рынка – ключевая задача долгосрочной стратегии развития «Биннофарма», сделки направлены на ее решение, говорит представитель компании. В основе стратегии «Биннофарма», одобренной АФК «Система» в 2015 г., идея создания «удобных» лекарств, т. е. у них должны быть дополнительные преимущества или удобства для пациента (пролонгированные дозировки, новые формы выпуска, введения, комбинации действующих веществ и т. д.), рассказывает представитель «Биннофарма». Так пациенты смогут реже принимать лекарства, избежать сложных схем лечения и одновременного приема нескольких лекарств, объясняет он. По его словам, сейчас в разработке у «Биннофарма» 26 таких препаратов, в 2016 г. на регистрацию подано четыре досье. В 2017 г. планируется вывести на рынок не менее восьми новых дженериков и один оригинальный препарат, в 2018–2020 гг. – оригинальные лекарства, говорит он.

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