На рынке дистрибуции лекарств сменился лидер

Дистрибутор «Протек», входящий в одноименную группу компаний, по итогам девяти месяцев 2016 г. занимает 17,72% российского рынка поставок лекарств в аптеки, дистрибутор «Катрен» – 17,5%, подсчитала аналитическая компания RNC Pharma. Год назад соотношение было не в пользу «Протека»: 13,98% против 17% у «Катрена». Похожие данные у IMS Health (подробнее см. врез).

RNC Pharma и IMS Health не публикуют финансовые показатели компаний. Выручка дистрибутора «Протек» за девять месяцев 2016 г. выросла на 28,1% год к году – до 148 млрд руб., писала компания в презентации для инвесторов. «Катрен» данные за этот период не публиковал. Выручка «Катрена» по МСФО чуть меньше, сообщил совладелец одноименной группы и гендиректор дистрибутора Леонид Конобеев.

«Катрен» неожиданно стал лидером на рынке лекарств в 2013 г.: до этого за первую строчку рейтинга боролись «Протек» и «СИА интернейшнл». «Катрен» навязал конкурентам «ценовую войну», из-за этого продажи компании росли быстрее, объясняли тогда аналитики DSM Group. Прайсы выровнялись, говорит Конобеев.

К IV кварталу 2016 г. конкуренция между крупнейшими фармацевтическими дистрибуторами обострилась до предела, отмечает руководитель «IMS Health Россия и СНГ» Николай Демидов: «Темп этой гонке задал кризис, и он же способствовал активизации процессов, приведших к ряду сделок, удаливших с карты фармдистрибуции компании «Ориола» и Alliance Healthcare (их купила «Аптечная сеть 36,6». – «Ведомости»), а также привел к сдаче былых позиций «СИА интернейшнл». Два лидера, по его словам, в этом году были «ноздря в ноздрю». Сегодня основным фактором успеха для крупного дистрибутора кроме высокого качества набора сервисов стала финансовая устойчивость, добавляет Демидов: она позволяет давать лучшие условия клиентам.

Цели занять первую строчку рейтинга нет, специально для этого компания ничего не делала, уверяет гендиректор дистрибутора «Протек» Дмитрий Погребинский. «У «Протека» есть долгосрочная стратегия, во главе угла которой эффективность бизнес-процессов и получение прибыли», – говорит Погребинский. Ее реализацией он и объясняет лидерство.

«Катрен» сосредоточился на увеличении доходности, поэтому не гнался за наращиванием доли рынка, рассказывает Конобеев: компанию устраивают примерно одинаковые позиции с «Протеком». Выручка всей группы «Катрен» в первой половине 2016 г. выросла на 15% до 116,3 млрд руб., а чистая прибыль уменьшилась вшестеро – с 4,4 млрд годом ранее до 727,5 млн руб.

Конкуренция между «Катреном» и «Протеком» стимулирует менеджмент обеих компаний, полагает заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. Рыночная сила дистрибутора в России больше, чем любого производителя, несколько лет назад переговоры шли с «позиции силы», теперь это партнерская позиция, объясняет он.