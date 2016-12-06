Сеть кофеен «Кофе хауз» начинает развиваться по франшизе

Сеть «Кофе хауз», до сих пор открывавшая только собственные кафе, начала развиваться и по франшизе. Об этом «Ведомостям» рассказал Максим Трубников, директор по региональному развитию и франчайзингу «Шоколадницы», которая приобрела сеть-конкурента в 2014 г. Решение развивать «Кофе хауз» по франшизе принял уже новый владелец кофеен, уточняет Трубников: «Шоколадница» долго исследовала способы дальнейшего развития этого бренда – продажа франшизы в России и других странах СНГ показалась наиболее оптимальным.

Первая франшиза на открытие кафе «Кофе хауз», по словам Трубникова, продана в Баку. За пять лет в Баку откроется восемь точек «Кофе хауз», первое заведение – уже в начале 2017 г., отметил гендиректор компании – партнера «Кофе хауз Азербайджан» Джейхун Гулиев. «Кофе хауз», по его мнению, – известный, узнаваемый в России бренд, концепция которого будет востребована в Азербайджане. На выбор бренда «Кофе хауз» повлияло также наличие огромного опыта работы с партнерами-франчайзи у его владельца – сети «Шоколадница», продолжает Гулиев. Новые владельцы «Кофе хауза» развивают направление франчайзинга с 2008 г. и делают это успешно, соглашается Екатерина Сойак, гендиректор компании EMTG (организатор отраслевой выставки франшиз в Москве Buybrand Expo; см. врез).

Если проект окажется успешным, возможно, кафе под вывеской «Кофе хауз» в Азербайджане будет больше, не исключил Гулиев. Стоимость сделки и финансовые условия работы партнеры не раскрывают. Ни на сайте «Кофе хауза», ни на сайте «Шоколадницы» не указана стоимость франчайзингового пакета бренда «Кофе хауз». Стоимость паушального взноса по бренду «Шоколадница», по собственным данным компании, – 2,5 млн руб., а также роялти в виде ежемесячного платежа от валовой выручки – 7%.

Шоколадное содружество 84 франчайзинговые кофейни и кофе-поинта объединяет сейчас сеть «Шоколадница» в 41 городе России и СНГ, по данным EMTG4

В Баку многим потребителям знакомо название «Кофе хауз», отмечает Сойак, так что местный бизнес проявляет интерес к проекту благодаря его силе бренда и отстроенной бизнес-модели компании.

Кроме того, такие бренды, как «Старбакс» или «Шоколадница», уже присутствуют в Баку, но в других городах таким концепциям сложно открываться из-за низкой платежеспособности населения, отсутствия торговых центров с хорошим трафиком, а также из-за другой культуры и кухни, рассуждает Сойак. Поэтому «Кофе хауз» – один из немногих вариантов среди известных и выстроенных брендов, заключает эксперт.

Продажа франшизы российскими компаниями в страны СНГ – распространенная практика, замечает исполнительный директор Restcon Андрей Петраков: из-за схожести менталитета и вкусов клиентов российские сети могут быть очень успешны в постсоветских странах. «Додо пицца» из Сыктывкара недавно вышла на рынки Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Эстонии и Литвы, а в августе 2016 г. «Шоколадница» продала мастер-франшизу в Таджикистан, напоминает Сойак. Также, по ее словам, интерес к покупке франшизы российских компаний проявляют в странах Восточной Европы.

Как правило, основная причина развития сети по франшизе – экономичность, указывает Петраков: это намного дешевле, чем открывать собственное заведение. И хотя собственная сеть приносит больший доход, чем предприятие, работающее по франшизе, вложений она требует намного больше, объясняет эксперт. Также компании продают франшизу обычно в те регионы, которые для них не являются стратегическими, уверен Петраков.