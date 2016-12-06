Ритейлер Hoff решил начать работать на площадях IKEA

Крупный российский продавец мебели и товаров для дома Hoff договорился об открытии магазина в торговом центре «Мега», принадлежащем IKEA Centres Russia, сообщил вице-президент Hoff Михаил Кучмент. Открытие магазина Hoff в «Мега Белая дача» подтвердил представитель IKEA Centres Russia: договор аренды уже подписан.

Гипермаркет Hoff разместится в «Меге» примерно на 3800 кв. м, открытие запланировано на начало 2017 г., уточнил Кучмент. «Мы рассматриваем развитие и в других торговых центрах «Мега», – добавил он. Hoff часто воспринимается как российский конкурент IKEA, крупнейшего продавца мебели и товаров для дома, но с точки зрения покупательского потока ритейлер скорее дополняет конкурента, отмечает Кучмент. Открываясь в IKEA, Hoff вместе с ней активнее борется за бюджет покупателя – чтобы он был потрачен именно на товары для дома, а не на другие товарные категории, добавляет он.

Склад под будущее 50000 квадратных метров арендовала Hoff в складском комплексе «Северное Домодедово» в конце ноября 2016 г. под планируемое расширение сети. Сделка, по оценкам консультантов в сфере недвижимости, скорее всего войдет в тройку крупнейших транзакций на рынке аренды складской недвижимости в 2016 г.

Hoff основана в 2008 г. Александром Зайонцем и Кучментом, сейчас сеть управляет 21 магазином: 15 гипермаркетами и 6 магазинами мини-формата. Ритейлер продает все виды товаров для дома – от мебели до текстиля, посуды и других предметов интерьера. Hoff – второй после IKEA игрок на рынке мебели и товаров для дома в России: если за 2015 г. оборот IKEA эксперты «Infoline-аналитики» оценили в 104 млрд руб., то выручка Hoff, по собственным данным, почти в 7 раз ниже – 14,1 млрд руб. В 2016 г. Hoff планирует получить выручку более 18 млрд руб., в том числе свыше 2,3 млрд составят интернет-продажи.

В принципе, у IKEA, как глобальной компании, нет конкурента, рассуждает управляющий партнер Colliers International в России Николай Казанский. В данном случае можно ожидать синергию покупательского потока, считает он: Hoff способна выиграть от такого соседства, получив часть трафика IKEA.

Hoff откроется на месте закрывшегося в «Мега Белая дача» магазина «Уютерра», по данным Кучмента. После девальвации рубля, затоваривания и резкого роста ставок по кредитам «Уютерра» стала испытывать финансовые сложности. Сейчас юрлицо сети – «Планета строй» находится под финансовым наблюдением. Владельцы ритейлера пытаются сохранить бренд, открывая магазины «Уютерра» по франчайзингу, рассказывал летом совладелец «Уютерры» Александр Селиверстов.