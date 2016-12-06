Продуктовые гиганты берут пример со стартапов

Крупные продуктовые компании в поисках нового источника дохода выходят на рынок доставки наборов продуктов и рецептов для легкого приготовления блюд. Это связано и с изменением предпочтений потребителей, предпочитающих более свежую пищу. В итоге такие гиганты, как Tyson Foods, Campbell Soup и Hershey, вынуждены конкурировать со стартапами вроде Blue Apron и HelloFresh.

Приход крупных игроков с большими финансовыми возможностями и линейкой продуктов может перенасытить зарождающийся рынок, на котором уже заметны признаки напряженности. Минимум половина компаний по доставке еды закрылись или были реструктурированы в этом году, не справившись с издержками на фоне быстрого роста бизнеса. По данным Dow Jones VentureSource, в 2016 г. инвесторы вложили в такие проекты $177,5 млн против $403 млн годом ранее. «Многие надеялись найти аналог Uber для еды, но в процессе многое может пойти не так», – отмечает Грегори Чан, инвестор стартапа Din (закрылся в октябре спустя полтора года работы).

Рынок по-прежнему мал. Пользоваться продуктовыми наборами пробовали только 3% потребителей, опрошенных в мае NPD Group. Кроме того, продуктовые наборы стоят в среднем $10, а потребители тратят на ужин около $4 на человека.

У крупных компаний, которые хотят убедить покупателей, что качество их продуктов не хуже, чем у новых брендов, есть возможность почти беспрепятственно выйти на рынок, и такой шаг может быть оправданным. Как показал январский опрос Technomic, 54% потребителей решили попробовать продуктовые наборы, предполагая, что станут меньше тратить на продукты в магазинах. «Мы не хотим, чтобы из-за продуктовых наборов наши продажи продолжали снижаться», – говорит Шерил Берсин из ConAgra Foods. «Продуктовые наборы – тактика, необходимая для борьбы с более крупной угрозой в виде электронной коммерции», – утверждает Диана Шиэн из Kantar Retail.

Hershey вместе со стартапом Chef’d стала продавать наборы для приготовления десертов и публиковать на Facebook Live видеоролики с рецептами. Tyson Foods торгует наборами для рагу, жаркого и других блюд через Amazon Fresh.

Гендиректор стартапа HelloFresh Доминик Рихтер не боится, что крупные компании потеснят его с рынка, который он же помог создать. Еще шесть лет назад HelloFresh и его конкурентов, включая Blue Apron, не существовало, а теперь только на американском рынке размером $1,5 млрд конкурируют свыше 150 компаний, по данным Packaged Facts. «Всегда побеждает лучший продукт», – утверждает Рихтер.

Перевел Алексей Невельский