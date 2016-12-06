«Ростелеком» увеличит спонсорскую помощь баскетбольному ЦСКА на 17% до $8,26 млн

«Ростелеком» останется генеральным партнером баскетбольного ЦСКА в игровом сезоне 2016/17 г. и заплатит за это клубу $8,26 млн. «Ростелеком» выступает генеральным партнером ПБК ЦСКА с 2009 г., с 2013 г. ежегодно выплачивает клубу $7,08 млн. Средний курс доллара в ноябре 2015 г. составлял 65,03 руб., сегодняшний курс – 63,92 руб. Таким образом, в рублях стоимость контракта выросла с 460,4 млн до 528 млн руб.

ПБК ЦСКА принадлежит ГМК «Норильский никель» и является одним из самых титулованных баскетбольных клубов Европы. Увеличение суммы контракта представители «Ростелекома» и ЦСКА объясняют ростом стоимости бренда после победы ЦСКА в Евролиге в мае этого года. Это увеличило «потенциальную аудиторию болельщиков, а значит, и ценность оказываемых спонсорам услуг», объясняет представитель госоператора Валерий Костарев. Кроме того, новый спонсорский пакет расширяет возможности «Ростелекома» – в частности, компания получит право снимать игроков и тренеров ЦСКА в собственных рекламных роликах (не более трех съемок за сезон). Сохранится логотип «Ростелекома» на форме ЦСКА (команда играет в форме с логотипом Rostelecom в матчах Евролиги) и костюмах группы поддержки. В новом сезоне «Ростелеком» планирует более масштабно заниматься продвижением флагманских продуктов среди аудитории болельщиков клуба, говорит Костарев. Помимо интерактивного ТВ и видеосервисов на его базе речь идет о широкополосном доступе в интернет, а также конвергентных услугах (стационарная и мобильная телефония, интернет и телевидение), поясняет он.

Выход в одну шестую По данным Единой лиги ВТБ, бюджет ПБК ЦСКА в сезоне 2015/16 г. составил 2,759 млрд руб. Таким образом, контракт с «Ростелекомом» обеспечил примерно шестую часть бюджета команды в прошлом году.

Согласно проекту договора вместе со статусом генерального партнера клуба «Ростелеком» получит право использовать этот статус «в собственной рекламной кампании без каких-либо ограничений». В спонсорский пакет среди прочего входит размещение названия и логотипа «Ростелекома» на игровой форме, в презентационных буклетах, VIP-приглашениях, а также в наружной рекламе и программках матчей. Контракт будет действовать до конца игрового сезона, 30 июня 2017 г.

«Ростелеком» считает сотрудничество с лидерами российского спорта эффективной возможностью для продвижения бренда и среди аудитории болельщиков, говорит Костарев. Помимо ЦСКА у госоператора есть спонсорский контракт на 16 млн руб. с футбольным клубом «Зенит» и безденежное партнерство с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Кроме того, компания сотрудничает с Федерацией фигурного катания России, стоимость контракта с которой в 2015 г. составляла 150 млн руб.

Единого мнения об эффективности рекламных вложений в спортивные клубы российские телекомоператоры пока не сформировали. Помимо «Ростелекома» ряд крупных спортивных федераций и клубов поддерживает «Мегафон». По словам представителя оператора, среди партнеров «Мегафона» – Российский футбольный союз, КХЛ, а также футбольные «Зенит» и «Рубин». У МТС и «Вымпелкома» нет спонсорских контрактов со спортивными клубами, говорят представители этих операторов.