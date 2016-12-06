Авиакомпания «Россия» в 2016 году увеличит перевозки через «Пулково» на 2%

В 2016 г. авиакомпания «Россия» перевезет через свой базовый аэропорт «Пулково» более 4,7 млн пассажиров, почти на 2% больше, чем в прошлом году, осуществит 42 000 рейсов, рассказал представитель авиакомпании. В октябре 2016 г. АК «Россия» увеличила число пассажиров на 14% по сравнению с октябрем 2015 г., говорит ее представитель. В числе факторов, стимулировавших спрос, он называет совершенствование маршрутной сети. В октябре в 4,7 раза вырос пассажиропоток в Анапу, в 4 раза – в Симферополь, в 2,3 раза – в Сочи, в 11 раз – в Ларнаку. В зимнем расписании 43 маршрута.

Управляющая компания аэропорта находится в постоянном диалоге с авиакомпанией по планам ее развития из аэропорта «Пулково», сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). У ВВСС нет четкого представления о планах базового авиаперевозчика на будущее и это усложняет выработку стратегии развития самого аэропорта, говорил в ноябре коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин.

По данным комитета по транспорту, доля АК «Россия» в общем пассажиропотоке аэропорта в первом полугодии 2016 г. составила 36,7%. В последние два года «Россия» открыла такие направления, как Ираклион, Кос, Римини, Родос (45 000 человек за семь месяцев 2016 г.), Оренбург (12 000 человек), возобновила полеты в Баку и Ереван (15 000 человек), но в то же время закрыла рейсы в Бухару, Душанбе, Минск, Навои, Стокгольм, Фергану, Франкфурт, Худжанд (суммарный пассажиропоток по этим направлениям в 2015 г. – более 70 000 человек), Киев (45 000 человек), Анталью и Стамбул (59 000 человек), утверждает представитель комитета со ссылкой на ВВСС. Пассажиропоток компании по московскому направлению, по данным комитета, за семь месяцев 2016 г. снизился на 100 000 человек, по краснодарскому – на 42 000, по самарскому – на 32 000. Политика АК «Россия» не всегда обоснованна даже по экономическим показателям: закрываются направления, пассажиропоток по которым был достаточно высок (Франкфурт, Стокгольм, Минск), сетовал в октябре представитель комитета по транспорту. Для стимулирования открытия новых направлений в октябре «Пулково» запустило мотивационную программу, которая предполагает скидку в 80% от стоимости аэропортовых услуг для международных направлений, 60% – для внутрироссийских. Это хорошая программа, но ее действие ограничено исключительно новыми или возобновляемыми направлениями, а большинство их невыгодны даже с учетом скидки, считает топ-менеджер одной из авиакомпаний. По его словам, если бы аэропорт поддерживал увеличение частоты рейсов или открытие нового для самой компании направления, результат был бы лучше.

В 2015 г. пассажиропоток «Пулково» снизился на 5,4% до 13,49 млн человек. За девять месяцев 2016 г. снижение, по данным Fraport AG, составило 5,7% по сравнению с тем же периодом 2015 г., но за октябрь он вырос на 8,6% до 1,1 млн человек. По итогам 2016 г. пассажиропоток «Пулково» снизится на 5% до примерно 13 млн человек, прогнозировал Ильин в октябре.