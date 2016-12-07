«Дочка» «Трансмашхолдинга» к ЧМ-2018 поставит 40 вагонов метро

Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в ЗАО «Трансмашхолдинг») поставит 40 вагонов для ГУП «Петербургский метрополитен». Завод выиграл конкурс, снизив максимальную цену на 200 млн руб. – до 3,79 млрд руб., все вагоны пойдут на первую линию метро, сообщила представитель метрополитена.

Это последний в этом году конкурс на поставку вагонов для петербургского метро, составы нужны для обслуживания пассажиров во время чемпионата мира по футболу 2018 г.

Открытый аукцион на поставку прошел 6 декабря, кроме ОЭВРЗ в нем участвовал «Вагонмаш» (принадлежит на 51% Skoda Transportation и на 49% – Кировскому заводу), он не стал снижать стоимость контракта. Согласно условиям контракта, ОЭВРЗ должен поставить пять восьмивагонных составов метро с асинхронным тяговым приводом. Срок поставки – с января по апрель 2018 г. По условиям конкурса локализация производства должна составлять не менее 70%.

По старым рельсам Оба завода, участвующих в конкурсе, уже поставляют вагоны для третьей линии метро: «Вагонмаш» – восемь составов «Нева», ОЭВРЗ – 11 «Юбилейных». В августе ОЭВРЗ победил в конкурсе на поставку 20 составов метро за 10,5 млрд руб., в сентябре – на поставку 27 шестивагонных составов метро за 13,4 млрд руб.

По словам представителя «Транс­маш­холдинга», локализация вагонов с асинхронным приводом превышает 80%. Новые составы для первой линии будут сходны с «Юбилейными», у них одна база, говорит сотрудник завода. (см. врез)

Локализация на «Вагонмаше» – 62%, показателя в 70% предприятие планирует достичь в середине 2017 г., сообщила представитель Кировского завода. По ее словам, в течение ближайших дней компания решит, будет ли обжаловать решение конкурсной комиссии. В прошлом году локализация на «Вагонмаше» составляла 55%, руководство завода обещало поднять ее до 65%.

Метрополитен все чаще выбирает в качестве поставщика «дочку» «Трансмашхолдинга»: даже относительно небольшая доля используемых компонентов иностранного производства влияет на цену вагонов, Октябрьский электровагоноремонтный завод снижает цену, потому что практически не использует их, говорит Кирилл Яковенко, аналитик ГК «Алор». По его словам, рынок транспортных средств узкий и конкурентный: «Финансирование транспортных проектов сокращается, поэтому как в России, так и за ее пределами не очень много заказов». По словам аналитика, конкурсы, связанные с подготовкой к ЧМ-2018 и другими приоритетными проектами, остаются для ОЭРВЗ и «Вагонмаша» одной из немногих возможностей получить заказ и загрузить производственные мощности.

ОЭВРЗ смог предложить более конкурентную цену благодаря большей степени локализации, согласен старший аналитик ИК ЛМС Дмитрий Марков. С начала года цены на комплектующие выросли в пределах 10%, уточняет Марков.