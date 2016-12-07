Нефтяникам выгоднее не сокращать добычу на новых месторождениях, имеющих льготы

Из-за сокращения добычи нефти большинство нефтяных компаний потеряют не более 1% EBITDA, если снижать будут производство на действующих месторождениях, а не на новых, пользующихся льготами, считают аналитики «Атона». «Лукойлу» и «Новатэку» это будет стоить до 0,6% от EBITDA в 2017 г., «Роснефти», «Газпрому» и «Татнефти» – 0,8–1% EBITDA. Хуже придется «Сургутнефтегазу» (-1,4% EBITDA), который не имеет масштабных налоговых льгот. Сокращая добычу на новых проектах, компании потеряют намного больше, указывает «Атон». Точно подсчитать, какой будет ущерб для EBITDA, сложно: маржинальность проектов сильно разнится, говорит старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. Зрелые месторождения зарабатывают примерно $10 EBITDA на баррель, а, к примеру, Ярудейское «Новатэка» с льготами по НДПИ – $18 на баррель, высоковязкие месторождения «Татнефти» – выше $25 на баррель, отмечает аналитик. Замораживание добычи на низкорентабельных зрелых месторождениях – лучший сценарий для нефтяников из всех возможных, соглашаются в своем обзоре аналитики Renaissance Capital. В этом случае больше всех выиграют «Газпром нефть» и «Лукойл», у которых доля новой нефти в добыче в следующем году будет самой высокой. Добыча «Лукойла» в этом случае вырастет год к году на 1%, а добыча «Газпром нефти» – на 4,3%, «Новатэка» – на 5,8%, у остальных игроков – упадет. «Роснефти» придется сократить добычу на 200 000 барр. в сутки, указывает Renaissance Capital.

Российская доля Технически сократить добычу на 200 000–300 000 барр. в сутки можно в течение получаса, это не потребует ни каких-то серьезных изменений в рамках технологического процесса, ни остановки скважин, сказал генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов (цитата по «РИА Новости»): «Все наши скважины оборудованы отечественным оборудованием – электропогружными установками, частотными регуляторами. Это делается минут за 30, и все месторождение перейдет в режим на 2–3% меньше [добычи] без каких-то проблем».

Россия планирует присоединиться к решению ОПЕК и снизить собственную добычу нефти на 300 000 барр. в сутки по сравнению с уровнем ноября (11,2 млн барр. в сутки), говорил министр энергетики Александр Новак. Подробности он обсудит на совещании с руководителями нефтяных компаний сегодня, сообщил федеральный чиновник. Большинство руководителей компаний уже публично заявили о готовности сократить добычу. Компании технически не смогут сократить добычу с 1 января, им еще предстоит выработать график возможного снижения и обсудить его с министерством, сказал директор департамента добычи газа и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Александр Гладков (его цитирует «Интерфакс»).

Консервировать скважины зимой, вероятно, будет сложно из-за холодов, поэтому логично было бы говорить о сокращении добычи весной (с марта), пояснил «Интерфаксу» президент «Транснефти» Николай Токарев. В Западной Сибири, где давно падает добыча, можно просто уменьшить поддерживающее бурение, говорили ранее аналитики и собеседник в нефтесервисной компании. Компании могут закрыть и старые низкорентабельные скважины, рассказывал вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

Для государства есть разница, на каких месторождениях будет падать добыча: новые имеют налоговые льготы и, если компании сократят добычу на этих участках, бюджет пострадает в меньшей степени, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но, по его словам, Минэнерго обычно выступало на стороне нефтяников и вряд ли будет настаивать на сокращении добычи на конкретных месторождениях, скорее всего компаниям предоставят свободу действий.