«Транснефть» увеличила тариф для новых нефтепроводов

«Транснефть» предложила тариф на транспортировку нефти по трубопроводу Заполярье – Пурпе в 1034 руб. за тонну, рассказал представитель компании. В июле «Транснефть» предложила ФАС тариф в 692 руб. за 1 т. Но служба его не утвердила, и в ноябре он был отозван.

Новый тариф был рассчитан «Транснефтью» после пересчета объемов транспортировки нефти (Минэнерго считало, что план сдачи нефти был завышен), а также изменения прогноза инфляции. По этим же основаниям «Транснефть» пересчитала тариф для трубопровода Куюмба – Тайшет: вместо отозванного в 513 руб. подали тариф 835,2 руб. за тонну, сказал представитель монополии.

Нефтепровод Заполярье – Пурпе длиной 485 км и мощностью до 45 млн т строился как часть трубы Заполярье – Пурпе – Самотлор, чтобы соединить месторождения Ямала с ВСТО. Его стоимость оценивалась в 211,2 млрд руб. Запуск нефтепровода неоднократно переносился – компании пересматривали планы поставки нефти.

Тариф по Заполярье – Пурпе еще не утвержден, а «Транснефть» на днях уже начала прокачку нефти по нему, сообщил во вторник начальник управления контроля ФАС Дмитрий Махонин (его слова передал «Интерфакс»). Транспортировка идет по тарифу 1034 руб. за тонну, отметил представитель монополии. Но возможен перерасчет после утверждения тарифа.

В декабре трубопровод Заполярье – Пурпе перешел из режима комплексного опробования в режим товаротранспортных операций, рассказал представитель «Транснефти»: «Транспортировка идет в западном направлении – не только в порты Балтики и Новороссийск, но и на заводы. Это объемы, накопившиеся в системе после начала комплексных испытаний в сентябре, – около 600 000 т. Кроме того, в декабре ориентировочно с Пякяхинского и Мессояхи примем еще 300 000 т».

Во вторник представители «Газпром нефти», «Лукойла» и «Новатэка» не ответили на запросы. Компании были недовольны и прежним тарифом: ставка в 692 руб. за 1 т противоречит условиям предварительных договоров и угрожает рентабельности добычи в Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края, убеждали компании. Нефтяники предлагали установить тариф по Заполярье – Пурпе на уровне среднего по системе из расчета на 100 ткм, а операционные затраты «Транснефти» на этой трубе компенсировать повышением тарифа по всей системе. «Транснефть» согласилась. Компания готова поддержать «конструктивное предложение» нефтяных компаний, для его реализации потребуется дополнительно проиндексировать тариф в 2017 г. на 2,9%, сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев в письме от 28 ноября 2016 г. министру энергетики Александру Новаку (с документом удалось ознакомиться «Ведомостям», письмо подтвердили «Транснефть» и Минэнерго). Минэнерго направило свою позицию по тарифам в ФАС, сказал представитель министерства, не уточнив детали.

Но предложения компаний и «Транснефти» не поддерживает ФАС. Правительство борется с перекрестным субсидированием в тарифном регулировании, говорил Махонин. Служба предлагает тариф по Заполярье – Пурпе в 399,1 руб. за 1 т. Такой тариф не обеспечивает окупаемость проекта, сказал представитель «Транснефти»: чистый дисконтированный доход отрицательный (-67,7 млрд руб.), внутренняя норма доходности – 10,9%. При формировании тарифа ФАС использовала методы, не сертифицированные и не утвержденные ни одним федеральным органом исполнительной власти, добавил он. Представитель службы во вторник вечером не ответил на запрос.

Скорее всего, будет установлен повышенный тариф по Заполярье – Пурпе в диапазоне между 399 руб. и 692 руб. за 1 т, считает аналитик Raiffeisenbank Сергей Гарамит. Его ставка будет зависеть от объема сдаваемой в трубопровод нефти и срока окупаемости проекта. В целом в 2017 г. тариф по системе «Транснефти» индексируется с коэффициентом 0,9 от прогнозной инфляции, постановило правительство. ФАС предлагает увеличить тарифы «Транснефти» на 3,5% на 2017 г., передает ТАСС со ссылкой на проект приказа службы.