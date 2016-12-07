Российский газовый рынок может стать нерентабельным

Повышение газового НДПИ сделает рентабельность «Газпрома» на внутреннем рынке близкой к нулю. Об этом заявил зампред правления концерна Валерий Голубев на форуме «Газ России». «Если такое решение будет принято, то внутренний рынок по рентабельности для нас приблизится к нулю. Да, мы не разоримся, но нельзя делать рынок бездоходным», – сказал топ-менеджер концерна. Темпы индексации цен на газ в России снижаются. «Были периоды, когда вообще не проходила индексация, а иногда проходила по единицам процентов, которые не соответствовали даже инфляционной составляющей», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Минфин намерен в 2017 г. получить с «Газпрома» 170 млрд руб., повысив газовый НДПИ, в 2018–2019 гг. – по 125–130 млрд руб., говорила директор департамента Минфина Елена Лебединская «РИА Новости».

Выручка «Газпрома» от продажи 221,2 млрд куб. м газа в России в 2015 г. составила 805,6 млрд руб. (за вычетом НДС). Во II квартале 2016 г. чистая выручка по этой статье упала до 129 млрд руб. со 139 млрд за такой же период годом ранее, следует из презентации концерна. Средняя цена продажи газа на внутреннем рынке выросла с 3493 руб. за 1000 куб. м во II квартале прошлого года до 3739 руб. в этом году.

«Газпром» уже много раз говорил о том, что рентабельность на внутреннем рынке минимальна, напоминает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Она действительно невысока, отмечает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. «Газпром» платит более высокий НДПИ, чем независимые производители, так как только у него есть доступ к экспорту трубопроводного газа. Но из-за падения цен на нефть доходность экспорта и продаж на внутреннем рынке почти сравнялись, указывает Корнилов. «Условия экспорта становятся все менее привлекательными <...> Независимым пора прекратить рассматривать потенциальный доступ к экспорту как спасательный круг, решающий все проблемы», – заявил член правления «Газпрома» Олег Аксютин на форуме (его слова передал ТАСС).

«Газпром» – гарантирующий поставщик в регионах и берет на себя бремя неплатежей в отличие от независимых, которые переманивают крупных клиентов – промышленные предприятия, продолжает Корнилов. Конкуренты «Газпрома» на внутреннем рынке готовы продавать газ с дисконтом к текущим ценам, согласен его коллега из Raiffeisenbank.

Рентабельность российских продаж – это вопрос распределения издержек и оценки себестоимости добычи, которую «Газпром» полностью не приводит, а также реальной стоимости транспортировки газа, указывает аналитик Renaissance Capital Ильдар Давлетшин. «Формально они должны оставаться прибыльными, но если все издержки, включая раздутую амортизацию, включать в себестоимость внутренней добычи, то может на бумаге и получиться убыток», – рассуждает он.