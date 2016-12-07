Годовая прибыль IKEA выросла на 20%

Чистая прибыль IKEA по итогам финансового года, завершившегося в августе, выросла на 20% до 4,2 млрд евро, заявила компания в среду. Ее выручка за этот период увеличилась на 7,4% до рекордных 35,1 млрд евро. Продажи выросли на 27 из 28 ее рынков, а на двух ее крупнейших рынках, в Германии и США, их рост составил 14%. При этом компания приспосабливается к росту городского населения, открывая магазины в центрах городов.

«До сих пор нашим рецептом успеха было строить достаточно большие магазины на картофельных полях. Но мы ожидаем, что 70% мирового населения будут жить в городах к 2050 г., - рассказал гендиректор IKEA Петер Агнефьель в интервью The Wall Street Journal. - В центре Лондона не так много картофельных полей, поэтому нам очевидно нужно что-то делать, чтобы [магазины] IKEA оставались доступными».

Поэтому IKEA начала открывать менее крупные магазины и пункты выдачи заказов ближе к центру городов. По итогам отчетного периода компания открыла 12 новых таких магазинов и 19 пунктов выдачи заказов, отмечает Financial Times. Сейчас на долю магазинов приходится 95% продаж IKEA, и, по словам Агнефьеля, они будут оставаться ключевыми операциями компании в будущем. Но он ожидает, что в ближайшие годы число продуктов, поставляемых покупателям напрямую, а не через магазины, вырастет в пять раз.

Также IKEA строит в Копенгагене здание смешанного назначения, в котором помимо магазина будет находиться отель, а также жилое и офисное пространство, рассказал Агнефьель. Такие объекты «позволят [компании] покупать участки земли, которые обычно достаточно дорогие, и при этом сохранять низкие цены», утверждает он. Сейчас у компании уже 66 торговых центров и розничных парков в 15 странах.

Компания также планирует потратить еще 1 млрд евро на такие меры по защите окружающей среды, как покупка ветряных турбин и солнечных панелей. В результате ее инвестиции в этой области достигнут 3 млрд евро. По итогам финансового года общие инвестиции компании, в том числе в магазины и в возобновляемую энергетику, составили 3,2 млрд евро.

Агнефьель не обошел стороной Brexit. Как он отмечает, неопределенность только увеличилась с тех пор, как Великобритания в июне проголосовала за выход из Евросоюза. Но несмотря на резкое снижение курса фунта, IKEA пока не планирует повышать цены в стране, так как ее от этого риска защищает долгосрочное хеджирование. В конце ноября британское подразделение IKEA отчиталось о росте годовой выручки на 8,9% до 1,7 млрд фунтов, сообщала FT. Таким образом, ее продажи в стране выросли пятый год подряд.