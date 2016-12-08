Нефтяные компании готовы снижать добычу по просьбе президента Владимира Путина

Но как это будет происходить, до сих пор непонятно

В среду на совещании у министра энергетики Александра Новака все нефтяные компании поддержали предложение Минэнерго по ограничению нефтедобычи, заявил представитель министерства. Детали будут озвучены 10 декабря в Вене. В этот день пройдет встреча стран ОПЕК и других производителей.

Нефтяные компании поддерживают работу Минэнерго согласно договоренностям с ОПЕК по сокращению нефтедобычи, заявил после совещания предправления «Новатэка» Леонид Михельсон (все цитаты по «Интерфаксу»). В свою очередь президент «Лукойла» Вагит Алекперов также заявил: «Мы поддерживаем решение». При этом он сообщил, что рекомендаций по квотам на сокращение не было сделано. Обсуждали сокращение нефтедобычи, сказал гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. До совещания директор департамента добычи газа и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков объяснял, что компаниям и министерствам нужно выработать график возможного снижения добычи нефти, технически с 1 января это сделать невозможно.

В совещании также участвовали президент «Транснефти» Николай Токарев, президент «Русснефти» Евгений Толочек, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, руководитель «Башнефти» и вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин. Совещание закончилось через полчаса, передает «Интерфакс». Руководители компаний ушли от ответа на вопрос, как будут сокращать добычу. Представители «Лукойла», «Зарубежнефти» от комментариев отказались, остальные не ответили на запросы.

Компенсации не будет Вопрос о компенсациях нефтяным компаниям за снижение добычи не обсуждался, сказал Песков. 2 декабря о такой возможности говорил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. «В целом повышение цен на нефть в результате принимаемых мер [сокращение нефтедобычи], повышение на каждые $5 приносит определенные дополнительные доходы как в бюджет страны, так и для самих нефтяных компаний», – объяснил Песков.

30 ноября страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн барр. до 32,5 млн барр. в день с 1 января 2017 г. Россия обещала снизить добычу на 300 000 барр. в сутки.

Компании, руководители которых пришли на совещание в Минэнерго, обеспечивают 82% общероссийской добычи нефти. В 2015 г. добыча в России составила 534 млн т. Все нефтяники пропорционально снизят добычу, говорил ранее Новак.

Сложно прогнозировать, сократят ли компании в итоге добычу, остается много вопросов, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Россия уже хотела это сделать в начале года. Тогда, в январе, Новак проводил подобную встречу с нефтяниками. Окончательного решения не было принято, возможно, потому, что на встрече не присутствовал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, а без него решение невозможно, передало Reuters со ссылкой на одного из участников совещания. В среду его тоже не было на совещании. «Мы всегда готовы ко всему», – сказал представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, отвечая на вопрос «Ведомостей», готова ли компания сократить добычу.

Но с другой стороны, в этот раз о снижении добычи с нефтяными компаниями говорил президент России Владимир Путин. «Президент лично имел с ними контакты, и решение принималось лично президентом на основе того консенсуса, который был достигнут с руководителями этих нефтяных компаний», – сказал в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»). Президент звонил руководителям компаний и говорил о необходимости сокращения добычи, подтверждают два источника в разных нефтяных компаниях.

За действиями России сейчас следят конкуренты, говорит Нестеров. Российские компании продолжают наращивать добычу нефти. При этом многие страны, такие как Мексика, Бразилия, Казахстан, отказались принять участие во встрече 10 декабря, напоминает эксперт. Только Россия и Оман из стран, не входящих в ОПЕК, согласны сокращать добычу, передал вчера Bloomberg со ссылкой на источники. «Сокращать добычу особо некому», – резюмирует Нестеров. Пусть сначала ОПЕК сократит добычу, подчеркивает источник в одной из российских компаний. Если Россия поверит в серьезность намерений ОПЕК, то может начать снижать добычу не раньше II квартала, считает Нестеров: «Пока же у нас план увеличить добычу в 2017 г. на 1 млн т к этому году, т. е. примерно до 547 млн т».

В подготовке статьи участвовали Алина Фадеева, Александра Прокопенко