РЖД передумала продавать «Трансконтейнер»

Президент РЖД Олег Белозеров заявил, что монополия хочет сохранить контроль над «Трансконтейнером», крупнейшим контейнерным оператором. «Предметное обсуждение вообще необходимости продажи «Трансконтейнера» у нас ведется. Пока видится продажа нецелесообразной, – говорит Белозеров. – Мы видим «Трансконтейнер» не столько как компанию, которая дает нам дивиденды. За последнее время у них серьезно выросли перевозки и очень большой объем доходов, который они платят нам как инфраструктурной организации» (цитата по «Интерфаксу»).

Интерес к «Трансконтейнеру» проявляют крупнейшие участники рынка, в том числе ПГК, рассказал Белозеров. Он уточнил, что речь идет лишь о «потенциальном интересе просто к «Трансконтейнеру». Претендентов интересует контроль, но РЖД не готова его отдавать, подчеркнул Белозеров. Он уточнил, что пакет будет продан, если монополии предложат «какие-то уж совсем неприличные деньги».

Группа «Сумма» (владеет «Трансконтейнером» через Fesco) с лета предлагает РЖД выкупить долю у монополии в активе. «Сумма» разработала несколько вариантов структуры сделки, источник близкий к группе. «Официального ответа от РЖД в компании не получали», – подчеркнул он. Представитель ПГК от комментариев отказался. «Трансконтейнер» – это актив с перспективой роста, объясняет источник, близкий к ПГК, но добавляет: «Это всегда вопрос цены».

Летом рассматривалась и возможность обратного выкупа доли Fesco монополией, рассказывали люди, близкие к РЖД и «Трансконтейнеру». Но «Сумма» тогда подчеркивала, что это актив стратегический и он не продается.

Человек, знакомый с менеджментом одного из акционеров «Трансконтейнера», знает, что РЖД готовится представить в правительство материалы о развитии оператора. «Владельцы профильных активов могли бы внести их в капитал «Трансконтейнера», получив за это долю в компании», – рассказывает собеседник «Ведомостей». Представителю РЖД не известно ничего о таком проекте. Его коллега из «Суммы» от комментариев отказался.

Для РЖД перспективна интеграция усилий ФГК и «Трансконтейнера» в сегменте развития контейнерных перевозок, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Внесение активов в «Трансконтейнер» может заинтересовать банки и лизинговые компании, полагает эксперт.