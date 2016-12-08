Транспорт
Статья опубликована в № 4220 от 08.12.2016 под заголовком: РЖД не отдаст контейнеры

РЖД передумала продавать «Трансконтейнер»

Чтобы монополия продала актив, нужно, чтобы цена была «неприличной», заявил президент РЖД Олег Белозеров
РЖД не отдаст контейнеры
РЖД не отдаст контейнеры
Евгений Епанчинцев / ТАСС

Президент РЖД Олег Белозеров заявил, что монополия хочет сохранить контроль над «Трансконтейнером», крупнейшим контейнерным оператором. «Предметное обсуждение вообще необходимости продажи «Трансконтейнера» у нас ведется. Пока видится продажа нецелесообразной, – говорит Белозеров. – Мы видим «Трансконтейнер» не столько как компанию, которая дает нам дивиденды. За последнее время у них серьезно выросли перевозки и очень большой объем доходов, который они платят нам как инфраструктурной организации» (цитата по «Интерфаксу»).

Интерес к «Трансконтейнеру» проявляют крупнейшие участники рынка, в том числе ПГК, рассказал Белозеров. Он уточнил, что речь идет лишь о «потенциальном интересе просто к «Трансконтейнеру». Претендентов интересует контроль, но РЖД не готова его отдавать, подчеркнул Белозеров. Он уточнил, что пакет будет продан, если монополии предложат «какие-то уж совсем неприличные деньги».

Группа «Сумма» (владеет «Трансконтейнером» через Fesco) с лета предлагает РЖД выкупить долю у монополии в активе. «Сумма» разработала несколько вариантов структуры сделки, источник близкий к группе. «Официального ответа от РЖД в компании не получали», – подчеркнул он. Представитель ПГК от комментариев отказался. «Трансконтейнер» – это актив с перспективой роста, объясняет источник, близкий к ПГК, но добавляет: «Это всегда вопрос цены».

Летом рассматривалась и возможность обратного выкупа доли Fesco монополией, рассказывали люди, близкие к РЖД и «Трансконтейнеру». Но «Сумма» тогда подчеркивала, что это актив стратегический и он не продается.

Человек, знакомый с менеджментом одного из акционеров «Трансконтейнера», знает, что РЖД готовится представить в правительство материалы о развитии оператора. «Владельцы профильных активов могли бы внести их в капитал «Трансконтейнера», получив за это долю в компании», – рассказывает собеседник «Ведомостей». Представителю РЖД не известно ничего о таком проекте. Его коллега из «Суммы» от комментариев отказался.

Для РЖД перспективна интеграция усилий ФГК и «Трансконтейнера» в сегменте развития контейнерных перевозок, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Внесение активов в «Трансконтейнер» может заинтересовать банки и лизинговые компании, полагает эксперт.

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