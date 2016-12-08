Дерипаска требует от Черногории сотни миллионов евро

Дерипаска будет лично искать защиты своих инвестиций в Черногории. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель принадлежащей бизнесмену группы En+. Дерипаска подал иск к Черногории с требованием компенсировать незаконное присвоение инвестиций, сказал он. Речь идет о «сотнях миллионов евро», добавил представитель. Запрос, направленный в правительство Черногории, остался без ответа

Дело касается приобретенных En+ в 2005 г. Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) и Niksic Bauxite Mine. Для управления этими активами, а также румынским глиноземным комбинатом на Кипре была зарегистрирована Central European Aluminium Company (CEAC).

KAP был одним из крупнейших предприятий Черногории, но испытывал финансовые трудности, и правительство Черногории искало иностранных инвесторов для его приватизации. В 2008 г. KAP оказался на грани банкротства из-за падения цен на алюминий и высокой себестоимости его производства на комбинате. В начале 2007 г. тонна алюминия стоила $2800, а к концу 2008 г. упала ниже $1500. Из-за этого производство на KAP сильно сократилось (см. график), а после 2011 г. не превышало 30 000 т.

У CEAC были планы закрыть предприятие, но правительство Черногории было против. Тогда сторонам удалось достичь договоренностей о реструктуризации по сценарию CEAC. Но в 2013 г. KAP по инициативе правительства Черногории был признан банкротом, а чуть позже продан за 29 млн евро (при реальной стоимости более 200 млн евро) человеку, близкому к премьеру Черногории Мило Джукановичу, рассказывал «Ведомостям» представитель En+. Тогда же CEAC начала судиться с Черногорией в судах страны и международных. Первый иск был подан в международный арбитраж в Вене. По мнению CEAC, Черногория не выполнила условия соглашения по поставкам электроэнергии на KAP. Сумма иска – около 100 млн евро, говорит представитель En+, компания ожидает решение по нему до конца года. Еще один иск от CEAC был подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). По мнению CEAC, Черногория нарушила соглашение с Кипром о защите инвестиций, экспроприировав активы. ICSID отказался рассматривать этот иск. Теперь похожий по содержанию иск Дерипаска подал лично, как гражданин России, ссылаясь на соглашение о защите инвестиций между Черногорией и Россией от 1995 г., говорит представитель En+. Сумма требований будет рассчитана позже, но точно составит сотни миллионов евро, отмечает он.

Такие дела носят исключительно затяжной характер, сами требования Дерипаски к Черногории можно рассматривать лишь как очередной шаг в достаточно долгом разбирательстве, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев. В ходе разбирательства предстоит найти ответы на множество вопросов, среди которых – было ли нарушение местного и международного законодательства, соответствуют ли нормы местного законодательства международным, кем и в чьих интересах были допущены нарушения, перечисляет эксперт. С высокой долей вероятности конфликт будет длиться еще не один год, заключает он.