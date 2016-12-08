Леонид Маевский выкупил долг крупного производителя минеральной воды «Архыз»

Еще год назад «Архыз» входил в четверку крупнейших брендов минеральной воды в России

Сбербанк продал московскому ООО «Дельта» права требования по кредитным договорам на 1,69 млрд руб. к группе компаний «Висма», сумма сделки составила 968 млн руб. Соответственно, долг продан с дисконтом 43%. Это следует из определений арбитражных судов Карачаево-Черкесии, Ростовской области и Москвы. Сделку по переуступке прав подтвердил руководитель департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

«Дельтой» в равных долях владеют фирмы МК «Капитал» и ЮК «Вангвард». Владелец первой – Владислав Леонидович Маевский. Так же зовут сына бизнесмена Леонида Маевского. ЮК «Вангвард» принадлежит кипрской Windrel Holdings Limited, владельцы которой не раскрываются, согласно реестру компаний Кипра. «Дельта» – это наш с сыном семейный бизнес», – сообщил «Ведомостям» Маевский-старший. Он также подтвердил покупку долга компаний группы «Висма» перед Сбербанком. Правда, по заверению бизнесмена, дисконт был существенно меньше (представитель Сбербанка это не комментирует).

Маевский называет «Висму» «привлекательным активом»: группа владеет эксклюзивным правом на добычу и розлив минеральной воды «Архыз» рядом с Тебердинским биосферным заповедником в Карачаево-Черкесии, сказано на ее сайте. Компания также владеет заводами по производству минеральной воды в поселках Архыз, Винсады и городе Черкесске. Основные бренды – «Архыз», «Архызик», «Ессентуки». В 2015 г. «Архыз» занимал четвертое место среди крупнейших брендов минеральной воды с долей 3,5% в натуральном выражении, по данным Euromonitor International.

Права требования будут переданы в два этапа, следует из материалов суда. «Дельта» перечислила банку 500 млн руб., получив право примерно на 850 млн руб. Остальная часть будет передана вторым этапом не позднее 22 декабря 2017 г.

Общий долг компаний группы – немногим более 2 млрд руб., в том числе 1,8 млрд руб. – перед Сбербанком, следует из материалов суда. Исходя из этого «Дельта» получила контроль над более чем 80% задолженности ГК «Висма», подсчитали «Ведомости». Маевский подтвердил, что получил основную часть долга «Висмы».

Завысили цену Основатель «Висмы» Валерий Герюгов объяснял проблемы компании «существенным падением объемов потребления», рассказывал бизнесмен журналу «Коммерсантъ-деньги» летом: во второй половине 2014 г. продажи «Архыза» упали на 40%. Издание также связывало трудности «Висмы» с тем, что в кризис компания, работавшая в верхней части среднего ценового сегмента, решила повысить цену в расчете привлечь потребителей импортной воды – Evian и Vittel. Цена «Архыза» заметно выше средней цены брендов минеральной воды и в последнее время она росла высокими темпами, подтверждает директор по работе с международными компаниями Nielsen Марина Лапенкова. В кризис же потребитель, наоборот, переключился на более дешевую продукцию, отмечает она.

О проблемах производителя «Архыза» стало известно в мае 2016 г., когда Сбербанк подал иск о банкротстве к основателю и главному бенефициару группы Валерию Герюгову. В 2012 г. Сбербанк предоставил компаниям группы кредит на пополнение оборотных средств и покупку оборудования, объяснял тогда «Ведомостям» представитель банка. У банка в залоге находятся производственные активы «Висмы», недвижимость, акции, товарные знаки «Архыз», «Архызик», пояснял человек, близкий к банку. Сбербанк пытался урегулировать задолженность, в том числе и через реструктуризацию, знает человек, близкий к одной из сторон сделки банка с «Дельтой», но переговоры ни к чему не привели.

«Дельта» стала правопреемником требований к шести компаниям группы «Висма», в их числе – производственные предприятия ЗАО «Висма» и «Висма-Архыз», дистрибуторские «Висма люкс» и ООО «Торговый дом «Висма-центр», а также управляющая компания «Висма» и торговый дом «Висма». Все они проходят процедуру наблюдения. На собрании кредиторов торгового дома «Висма» в октябре 2016 г. решено ходатайствовать в суд о введении конкурсного производства, указано на сайте Единого федерального реестра требований о банкротстве. Для других компаний, кроме торгового дома «Висма-центр», вопрос о следующей процедуре будет рассмотрен на собраниях 9 и 12 декабря.

Став основным кредитором, «Дельта» может попытаться контролировать процедуру банкротства при помощи дружественного ей конкурсного управляющего, которого сможет рекомендовать, говорит управляющий директор BGP Litigation Алексей Нечаев. Это поможет сформировать лоты на торгах, выделив имущество, которое интересно покупателю, и установив приемлемую для него цену, отмечает он. «Дельта» намерена участвовать в покупке имущества группы в ходе конкурсного производства, лишь отметил Маевский. В дальнейшем он планирует продолжить развивать этот бизнес.

Покупка проблемного актива с относительно небольшим дисконтом говорит об уверенности покупателя в возврате вложенных инвестиций, указывает Нечаев. Возможно, уже найден стратегический инвестор, не исключает он: «Как правило, при покупке проблемных активов инвесторы рассчитывают на доходность более 25% годовых».

Герюгов, а также представитель «Висмы» на вопросы «Ведомостей» не ответили.