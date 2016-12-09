Новый акционер «Роснефти», вероятно, подпишет акционерное соглашение с «Роснефтегазом»

Объявление о продаже акций «Роснефти» оставило много вопросов. Представитель «Роснефти» ни один из них не комментирует, ссылаясь на то, что сделка еще не закрыта. Так же поступили оба участника консорциума, который купит 19,5% акций, – швейцарский трейдер Glencore и представитель Qatar Investment Authority. Glencore надеется, что сделка будет закрыта в середине декабря.

Цена вопроса

Во-первых, разнится сумма сделки: президент Владимир Путин назвал цифру в 10,5 млрд евро, а Glencore в официальном сообщении – 10,2 млрд евро. В первом случае «Роснефтегаз» выполняет требование правительства о продаже пакета минимум за 710,8 млрд руб., во втором – нет. Трейдер раскрыл и детали финансирования: он вложит только $300 млн собственных средств, косвенно он будет владеть 0,54% акций «Роснефти». Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что оба акционера будут владеть консорциумом на паритетных началах. Консорциум профинансирует покупку за счет денег Qatar Investment Authority и кредитов, сообщила Glencore. Сделку профинансирует итальянский банк Intesa, пишет FT со ссылкой на источники и подтверждает «Ведомостям» знакомый топ-менеджера «Роснефти».

Американская реакция США не обязательно заблокируют сделку, но проанализируют, нарушает ли она санкции, сказал в интервью Bloomberg TV специальный посланник США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн. Сделка с «Роснефтью» определенно «не то, чего мы ожидали», отметил он.

Возможно, собственные инвестиции Glencore были требованием банка, который хотел убедиться в платежеспособности заемщика, полагает партнер корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков. Glencore и «Роснефть» также заключат пятилетний offtake-контракт на поставку нефти, сообщил трейдер. Такой тип контракта означает, что акционер получает продукцию пропорционально доле владения. Контракт увеличит портфель Glencore на 220 000 барр. в сутки, сообщил трейдер. Но 220 000 барр. в сутки эквивалентны 5% от добычи «Роснефти» по состоянию на ноябрь (вместе с «Башнефтью», их приводит ЦДУ ТЭК). Вечером 7 декабря совет директоров «Роснефти» одобрил договор поставки нефти и нефтепродуктов компании QHG Trading LLP, сообщила «Роснефть». Это структура Glencore, говорит другой знакомый топ-менеджера «Роснефти». Еще один источник, близкий к «Роснефти», тоже отмечает, что контракт связан со сделкой, но подтвердить это не удалось. Контракт, скорее всего, будет заключен на выгодных для нового акционера условиях: с привязкой к рыночной цене и скидкой, полагает бывший трейдер международной компании. Если Glencore сэкономит $1 на барреле нефти, то получит $80 млн за год, сказал FT аналитик Merrill Lynch Джейсон Фэклаф.

Право на голос

Остаются неясными и права, которые могут получить новые акционеры. Покупатель должен будет заключить акционерное соглашение, которое обяжет его голосовать за кандидатов от государства в совет директоров «Роснефти», говорилось в июльской директиве правительства, которую цитировал «Интерфакс». В совете директоров «Роснефти» девять человек и при 100%-ной явке государству нужно 55,5% акций, чтобы провести в совет большинство директоров, после продажи у «Роснефтегаза» останется 50% плюс 1 акция, объясняли юристы. Но Путин рассчитывает на то, что «приход новых инвесторов <...> в органы управления будет улучшать корпоративные процедуры», прозрачность компании (цитата по сайту kremlin.ru). Возможно, совет директоров «Роснефти» будет переизбран, а консорциум и «Роснефтегаз» заключат акционерное соглашение, точно это станет известно после завершения сделки, говорит знакомый топ-менеджера «Роснефти». Если предположить, что покупателей удалось уговорить быстро, вероятно, акционерное соглашение все-таки было элементом сделки, иначе сложно объяснить скорость принятия решения в комбинации с высокой ценой сделки, рассуждает Панченков. Вряд ли президент имел в виду, что новый акционер будет участвовать в управлении: весь предыдущий опыт управления «Роснефтью», а также отказ от продажи акций китайской CNPC, которая хотела голосовать в совете, говорит об обратном, считает независимый директор международной компании. В акционерном соглашении может быть прописано, что большая часть интересов нового акционера будет касаться непосредственно внешних действий «Роснефти», направленных на развитие влияния на зарубежных рынках, а во внутренние дела акционер вмешиваться не будет, рассуждает управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин.

Проблем с санкциями у Glencore возникнуть не должно, считает Базыкин: санкции ЕС накладывают запрет на приобретение только новых акций, тогда как проданные акции – часть давно сформированного пакета «Роснефтегаза». Glencore зарегистрирована в Швейцарии, которая к санкциям не присоединялась, напоминает юрист. У Glencore есть активы в США, а режим санкций США накладывает прямой запрет на любые транзакции, финансирование, приобретение новых долговых обязательств сроком свыше 90 дней, а также долей (а не только новых акций) в российских энергетических компаниях, включая «Роснефть». Теоретически США могут попытаться давить на Glencore, постараться ограничить деятельность американских активов, но такой исход маловероятен – швейцарская прописка компании делает ее труднодоступной для давления, заключает юрист.