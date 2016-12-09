Строительство «Турецкого потока» начнется во второй половине 2017 года
- Алена Махнева
- / Ведомости
«Дочка» «Газпрома» South Stream Transport заключила контракт на строительство первой нитки газопровода «Турецкий поток» со швейцарской Allseas Group. Подрядчик получил также опцион на укладку второй нитки морского участка, сообщили «Газпром» и Allseas. Стоимость контракта не раскрывается, представители сторон отказались от комментариев.
Allseas должна была строить вторую нитку газопровода «Южный поток», контракт с ней был подписан весной 2014 г. В отличие от договора с итальянской Saipem на строительство первой нитки он не был расторгнут после отмены проекта, объясняет человек, близкий к «Газпрому». «Контракт был адаптирован, чтобы можно было работать по «Турецкому потоку», – говорит он. Интерес к строительству «Турецкого потока» был и у Saipem, говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. Другие претенденты не рассматривались, утверждает источник «Ведомостей».
«Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря в Турцию. Мощность каждой из двух ниток – 15,75 млрд куб. м газа. Первая нужна для поставок на турецкий рынок, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Аllseas должна уложить по морскому дну более 900 км трубы «Турецкого потока». Она планирует использовать крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit. Одна нитка будет состоять более чем из 75 000 труб длиной 12 м каждая, говорил представитель South Stream Transport. Большая часть труб уже находится в болгарских портах Бургас и Варна. «Труб на складе достаточно для строительства первого трубопровода», – сказал представитель South Stream Transport. Их стоимость он не раскрыл. Allseas приступит к укладке во втором полугодии 2017 г., сообщил «Газпром». Завершить строительство обеих ниток концерн намерен до конца 2019 г.
Allseas участвовала в укладке «Северного потока» по дну Балтийского моря. Это подходящий подрядчик, имеет нужное техническое оснащение, считает партнер RusEnergy Михаил Крутихин. В пользу компании могло сыграть то, что Allseas не стала отказываться от контракта, как Saipem, полагает заместитель гендиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. В декабре 2015 г. Saipem потребовала в международном арбитраже от South Stream Transport около 760 млн евро компенсации, которую затем уменьшила до 679 млн евро плюс проценты, говорится в меморандуме еврооблигаций «Газпрома». Контракт с Saipem стоил около 1 млрд евро, напоминает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. По его мнению, контракт с Allseas «стоит немного больше». В сумму около 1 млрд евро оценивает контракт и Гривач.
Финансировать строительство морской части газопровода «Газпром» будет сам, говорил ранее в интервью телеканалу «Россия 24» председатель правления компании Алексей Миллер. В 2016 г. концерн планирует потратить на проект 23,5 млрд руб., следует из меморандума еврооблигаций. Строительство всей морской части может обойтись «Газпрому» в лучшем случае примерно в $5–7 млрд, если компания профинансирует проект самостоятельно, оценивал младший директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.