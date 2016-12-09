Россия заверила, что снизит добычу, но пока не решила как

Министр энергетики Александр Новак 7 декабря обсудил с нефтяными компаниями возможности снижения добычи в стране. Встреча носила общий характер, конкретные меры по снижению не обсуждались, говорит источник «Ведомостей», близкий к одному участнику совещания. Рекомендации по квотам не было, рассказывал по итогам совещания президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Поднимались такие вопросы, как срок, в течение которого будет действовать мера, на каких месторождениях возможно снижение добычи и др., знает собеседник, знакомый с повесткой совещания. Представители «Лукойла», «Газпром нефти», «Транснефти», «Русснефти» от комментариев отказались, остальных компаний – не ответили на запросы.

Но конкретных решений не было. Россия ждет итогов совещания стран ОПЕК и других производителей нефти, которое пройдет 10 декабря в Вене. «Когда мы с ОПЕК согласуем окончательно достигнутые договоренности, тогда мы сможем окончательные цифры сказать. Имеется в виду график [распределения долей по сокращению добычи]», – сказал в четверг Новак (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, во встрече могут принять участие Оман, Мексика, Азербайджан. США (в тройке лидеров по нефтедобыче) не будут участвовать. Страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн барр. до 32,5 млн барр. в день с 1 января 2017 г. Картель ждет, что другие страны сократят добычу на 600 000 барр. в день. Россия обещала взять на себя половину. О снижении добычи с нефтяными компаниями говорил президент России Владимир Путин. Все пропорционально снизят добычу, объяснял ранее Новак. Но специального постановления не будет, уточнил в четверг вице-премьер Аркадий Дворкович: «У нас же нет какого-то международного договора, который давал бы такие возможности».

Политическое решение снижать добычу есть, компании намерены его выполнять, считает заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Но как и где снижать, не ясно – слишком разные профили добычи. По словам Белогорьева, в России примерно 4% добычи приходится на нерентабельные скважины. Это около 21 млн т от добычи в 2015 г., что превышает объем, на который России необходимо сократить производство (15 млн т).

Добычу планируется снизить лишь в первом полугодии 2017 г.. Если во второй половине 2017 г. Россия увеличит бурение, то за год сможет добыть 549–550 млн т, считает Белогорьев. Прогноз Минэнерго на 2016 г. – 547 млн т.