Производитель культовых велосипедов Pinarello продан инвестфонду L Catterton

Инвестфонд L Catterton и Cicli Pinarello, объявившие о сделке, не раскрыли ее сумму. L Catterton скупил две трети Pinarello у членов семьи Пинарелло, отмечает итальянская газета Il sole 24 ore. По ее данным, свои акции продали дочь основателя компании Клара Пинарелло и вдова его младшего сына, Андреа, скончавшегося несколько лет назад на финише одного из этапов гонки Giro del Friuli.

Pinarello основана в 1952 г., когда профессиональный велосипедист Джованни Пинарелло получил 100 000 фунтов стерлингов за отказ от участия в велогонке Giro d’Italia. Получив деньги, Пинарелло открыл мастерскую по сборке велосипедов. С тех пор Pinarello превратилась в одного из ведущих производителей спортивных велосипедов как для профессионалов, так и для любителей. 12 победителей главной многодневной гонки в мире, Tour de France, выиграли ее на велосипедах Pinarello, в том числе британец Крис Фрум, победивший в 2015 и 2016 гг. Выручка компании составляет примерно 52 млн евро в год, 90% выручки приходится на продажи за рубежом, сообщает Il sole 24 ore, в год компания производит в среднем 30 000 велосипедов. Продукция компании Pinarello продается как через розничные сети, так и через дистрибуторов в 50 странах мира, говорится на сайте компании.

L Catterton с собственным капиталом $13 млрд создан в январе 2016 г., когда фонд Catterton слил свои американские активы с частными инвестициями LVMH и Grou­pe Arnault в Европе и Азии. Фонду Catterton принадлежит 60% долей L Catterton. Последний инвестирует в компании потребительского рынка, в частности связанные со здоровым питанием и спортом: более половины портфеля брендов приходится на компании, работающие с органическими продуктами, и на компании, производящие товары для спорта. Так, в портфеле L Catterton есть бренды 2XU (производитель одежды для триатлона), Peloton (производитель велотренажеров), CorePower Yoga (сеть студий йоги), Sweaty Betty (производитель спортивной одежды) и др.

Один из самых быстрорастущих видов спорта в мире – триатлон, в первую очередь благодаря китайскому рынку. Бум триатлона в Китае начался после того, как в 2015 г. китайская Dalian Wanda Group купила за $650 млн организатора триатлона под брендом Ironman – американскую World Triathlon Corporation.

Гендиректором Pinarello останется Фaусто Пинaрелло, старший сын Джованни, ему же будет принадлежать оставшаяся часть доли в компании. Сотрудничество с L Catterton позволит Pinarello расширить присутствие на международных рынках, считает Пинaрелло. «Мы рады предоставить компании Pinarello новые возможности для роста», – комментирует сделку управляющий партнер фонда развития L Catterton в Северной Америке Майкл Форелло. К тому же компания Pinarello более 10 лет показывает стабильно растущую выручку, оставаясь лидером на рынке, добавляет он. LVMH ищет бренды с историей и с собственной сформированной нишей на рынке, отмечал аналитик Sanford C. Bernstein Марио Ортелли.