Ритейлер «Эльдорадо» сменил владельца

Чешские PPF и EMMA Capital продали крупного российского ритейлера бытовой техники и электроники «Эльдорадо», говорится в сообщении «Эльдорадо». Покупателем выступили инвесторы, связанные с финансовой группой «Сафмар», подконтрольной семье Гуцериевых, сообщил ритейлер. Представитель «Сафмара» не был доступен для оперативного комментария.

Сделка по продаже сети «Эльдорадо» была одобрена ФАС, стороны договорились не разглашать ее условия, говорится в сообщении. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса «Эльдорадо» с учетом долга могла составить в ходе сделки 26 млрд руб.

Ранее ФАС одобрила от кипрской «Давлариа холдингс лимитед» ходатайство о покупке ритейлера «Эльдорадо». «Давлариа холдингс» связана со структурами Михаила Гуцериева, следует из отчетности «Регион-инвеста», входящего в одну группу лиц с этими структурами.

Сейчас у владельцев «Сафмара» уже есть активы в сфере торговли электроникой и бытовой техникой. После того как «МДМ банк» в 2015 г. был выкуплен акционерами Бинбанка Микаилом Шишхановы и Михаилом Гуцериевым, ритейлер «Техносила», который контролировался через другие юрлица «МДМ банком», также сменил собственников, говорили в середине 2015 г. источники «Ведомостей». Гендиректор «Техносилы» Илья Тимченко не был доступен для оперативного комментария.

Чешская группа PPF Петра Келлнера стала совладельцем «Эльдорадо» в 2008 г., а в 2015 г. Emma Capital бывшего миноритария PPF Иржи Шмейца выкупила 20% ритейлера у PPF. Несколько лет назад инвесторы уже пытались продать «Эльдорадо» крупнейшему игроку рынка – «М.Видео», однако сделка не состоялась из-за ограничений, которые на стороны наложила Федеральная антимонопольная служба при согласовании сделки.

Выручка «Эльдорадо» в январе-сентябре 2016 г. выросла на 17,4% год к году до 91,6 млрд руб. с НДС, по собственным данным. Продажи сопоставимых магазинов компании увеличились на 13,8%. Рост трафика сети и сумму среднего чека компания не раскрывает. В III квартале 2016 г. выручка группы выросла на 5,8% до 33,0 млрд руб. с НДС. За девять месяцев 2016 г. «Эльдорадо» открыло 11 магазинов, увеличив торговую площадь на 12 511 кв. м и общую площадь на 16 084 кв. м.

«Сделка [по продаже сети группе инвесторов, связанных с “Сафмаром”], была реализована в соответствии с планом развития "Эльдорадо", при этом, согласно договоренности, топ-менеджмент и руководство продолжат работать в компании», – говорится в сообщении «Эльдорадо».