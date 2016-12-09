«Юлмарт» запустил почтовый сервис Ю.Post

Онлайн-ритейлер «Юлмарт» запустил в сентябре почтовый сервис Ю.Post. Дополнительных инвестиций от «Юлмарта» этот проект не потребовал, отправка и доставка товаров осуществляются главным образом силами партнеров ритейлера - компаний и курьерских служб, таких как КСЭ, IML, объясняет представитель «Юлмарта». Пока услуга доступна только партнерам проекта UlmartStore, сказано в релизе ритейлера. В центрах UlmartStore можно получать товары, в том числе других интернет-ритейлеров. Уже подключены Wildberries, Ozon, AliExpress, Lamoda, KupiVip, Wikimart, Ottogroup, Talc и др., сообщает «Юлмарт».

Ранее гендиректор ритейлера Wikimart Андрей Кленин подтверждал участие в проекте UlmartStore: «Задача Wikimart – привлечь пул наших партнеров на площадку UlmartStore и дополнить ассортимент «Юлмарта». Кленин рассчитывал на синергетический эффект, в том числе и по аудитории. Такое сотрудничество предусматривает оплату за услугу выдачи заказов, говорил тогда Кленин. «Юлмарт» планирует до 2020 г. открыть 500 центров UlmartStore в России и еще 100 – в странах Таможенного союза.

«Юлмарт» обещает доставку в течение одного-двух дней по России. Стоимость тарифов по доставке корреспонденции варьируется в зависимости от веса и расстояния, говорит представитель компании. Доставка груза до 3 кг в любой город России обойдется в 750 руб., конверта - в 500 руб., по маршруту Петербург - Москва — в 600 и 380 руб. соответственно, следует из презентации проекта.

Количество отправлений доходит уже до 2000 штук в месяц, говорит представитель ритейлера. Руководитель «Яндекс.Доставки» Дмитрий Мамонов называет приведенные тарифы высокими.

С «Юлмартом» действует соглашение, пока это больше анонс, чем работающий продукт, полный запуск будет в следующем году, говорит генеральный директор логистической компании «Стриж» Алексей Кузьмичев. Идея агрегации достаточно востребована, в том числе и для логистов - проще администрировать один контракт с агрегатором, объясняет он.

Представитель IML подтвердил сотрудничество, его коллега из КСЭ на запрос пока не ответил.

Похожий сервис есть у «Яндекса». Компания в конце июля 2015 г. запустила сервис «Яндекс.Доставка» в Москве, а в конце октября 2016 г. - в Петербурге. Это сервис агрегации логистических операторов для доставки товаров интернет-магазинов. Услуга пользуется популярностью, количество заказов растет, утверждает Мамонов. У крупных ритейлеров есть своя разработанная инфраструктура, которая рассчитана на большие объемы, поэтому они хотят ее загрузить, чтобы улучшить свою экономику, считает Мамонов.

«Яндекс.Доставка» зарабатывает за счет скидок от транспортных компаний, объяснял ранее Мамонов. За большие объемы поставки «Юлмарт» сможет получать скидки от логистических операторов, добавляет Кузьмичев. До конца года «Юлмарт» планирует предложить услуги доставки своим корпоративным клиентам, а в 2017 г. запустить сервис в сегментах b2c и c2c.

По данным «Юлмарта», в 2015 г. 57,7% клиентов интернет-магазинов в России получали заказы через «Почту России», 41% - курьером, 32,2% - в пунктах выдачи заказов самого магазина. По разным оценкам, в России около 40 000—50 000 интернет-магазинов, у многих полного спектра инструментов использования логистической инфрастурктуры нет, говорит Мамонов.