19,5% акций «Роснефти» проданы за 10,2 млрд евро – дешевле, чем поручило правительcтво

Оставшиеся 300 млн евро доплатит сама «Роснефть», перечислив дополнительные дивиденды «Роснефтегазу», который направит эти деньги в бюджет

10 декабря «Роснефтегаз» подписал соглашение о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму международных инвесторов, в который вошли катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority и швейцарский трейдер Glencore, сообщила «Роснефть».

Сумма сделки – 10,2 млрд евро (692 млрд руб.). Цена отражает котировки «Роснефти» при закрытии торгов 6 декабря с пятипроцентным дисконтом, говорится в сообщении. Это меньше, чем рассчитывало правительство: директива «Роснефтегазу» обязывала холдинг продать акции не дешевле 710,8 млрд руб. Бюджет получит оставшиеся 18 млрд руб. (300 млн евро) за счет дивидендов самого «Роснефтегаза», который в свою очередь получит дополнительные выплаты от «Роснефти», объясняется в релизе компании. Накануне сделки совет директоров «Роснефти» одобрил новую дивидендную политику, которая теперь предполагает перечисление на дивиденды 35% чистой прибыли, а не 25%, а также выплату дивидендов не один, а два раза в год. В результате «Роснефтегаз» получит дополнительные деньги, которые и направит в бюджет.

Инвесторы профинансируют сделку за счет собственных средств и банковского финансирования. Собственный капитал составит треть суммы – 2,8 млрд евро. Основной кредитор – международный банк Banca Intesa Sanpaolo. Банк организует безрегрессное финансирование, обеспеченное акциями «Роснефти», в обеспечении финансирования и кредитной поддержки будут участвовать и другие банки, говоритс я в сообщении.

Какими будут доли акционеров в консорциуме, в сообщении «Роснефти» не говорится. Ранее указывалось, что доли будут паритетными. При этом риск для Glencore как акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до уровня 300 млн евро, сообщила «Роснефть».

Для завершения сделки необходимо выполнение согласованных сторонами еще ряда условий, включая согласование и завершение всей необходимой финансовой, гарантийной и прочей документации. «Роснефтегаз» ожидает завершения расчетов по сделке в середине декабря 2016 г., такой же срок ранее назывался и в сообщении Glencore.

«Роснефть» привлекла инвесторов в условиях крайне неблагоприятной внешней конъюнктуры, приводит компания слова главного исполнительного директора Игоря Сечина. «Мы приветствуем вхождение Qatar Investment Authority и Glencore в акционерный капитал компании, это по-настоящему стратегические инвесторы», – отметил он.

Сделка демонстрирует нашу стратегию, направленную на осуществление инвестиций в высококачественные активы со стратегическими партнерами по всему миру для генерации долгосрочных финансовых доходов, приводит «Роснефть» слова Шейха Абдулы бин Мохаммеда бин Сауда Аль-Тани, президента суверенного фонда Qatar Investment Authority . На сайте самого фонда никаких сообщений нет. Президент Glencore Айван Глазенберг рад успешному завершению сделки и ожидает плодотворного сотрудничества с обеими партнерами на российском и международном рынках, приводит российская компания слова руководителя Glencore.