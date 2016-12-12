Транспорт
Статья опубликована в № 4222 от 12.12.2016 под заголовком: Под одним крылом

ОАК может перейти на единую акцию

Авиастроительная корпорация хочет упростить структуру управления, чтобы сэкономить миллиарды рублей
«Туполев» уже через пару лет может стать филиалом ОАК
«Туполев» уже через пару лет может стать филиалом ОАК
Максим Богодвид / РИА Новости

Cовет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на заседании в четверг, 8 декабря, одобрил дорожную карту трансформации корпоративной структуры ОАК, а именно – переход на единую акцию, рассказали три федеральных чиновника. Представители ОАК и Минпромторга (министр промышленности Денис Мантуров возглавлял совет) от комментариев отказались.

ОАК – крупнейший по выручке отраслевой холдинг в России, почти на 100% принадлежит государству. Корпорация, созданная в 2006 г. для консолидации авиапредприятий, включает в себя около 80 юридических лиц (не считая неконтрольных пакетов), большая их часть принадлежит корпорации не напрямую, а через дочерние субхолдинги: «Сухой» (у ОАК – 81%), «Иркут» (у ОАК напрямую – 86,12%, у «Сухого» – 9,45%), РСК «МиГ» (у ОАК – 100%), «Туполев» (95,95%), ОКБ им. А.С. Яковлева (у «Иркута» – 75,46% голосов, у ОАК – 6,66%) и др. На Московской бирже обращаются бумаги «Иркута» – в пятницу он стоил 11,3 млрд руб.

Китайский проект

Совет директоров ОАК также одобрил участие корпорации в совместном предприятии (СП) по созданию российско-китайского дальнемагистрального самолета. Соглашение создать СП для разработки широкофюзеляжного самолета заключили летом ОАК и китайская COMAC.

Рассматривалось несколько вариантов консолидации, рассказал один из собеседников «Ведомостей»: единовременный перевод на единую акцию всех зависимых структур, объединение «дочек» в субхолдинги по разным направлениям самолетостроения с их последующим присоединением к ОАК – военное, гражданское и др. Но остановились на присоединении всех юрлиц, за исключением «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) и корпорации «Иркут»: они производят гражданские самолеты (первая выпускает ближнемагистральные Sukhoi SuperJet 100, вторая разрабатывает среднемагистральный МС21), являются держателями сертификатов, переводить которые на другое юридическое лицо сложно и долго, продолжает он. Концепция может измениться, ГСС и «Иркут» впоследствии могут быть объединены в одну «гражданскую» «дочку» или все-таки присоединиться к ОАК, добавляет другой собеседник.

Одобрены не юридические процедуры по объединению, а пока только программа действий, поэтому члены совета директоров голосовали не по директиве, говорят два чиновника. Процесс перехода на единую акцию должен начаться в 2017 г. и завершиться в 2018–2019 гг., сказал человек, близкий к ОАК. По его словам, менеджменту поручено подготовить технико-экономическое обоснование трансформации: выгоду, необходимые расходы – все это еще предстоит рассчитать.

Консолидация должна прежде всего повысить управляемость и прозрачность корпоративных процедур в ОАК, привести к росту капитализации, говорит федеральный чиновник. Консолидация нужна и для перевода ОАК на новую индустриальную модель, считает другой чиновник. «ОАК с ее многоступенчатой структурой управляется тяжело, изменениям в виде сокращения мощностей и продажи активов сопротивляются региональные власти и гендиректора предприятий, этим «дочкам» и «внучкам» – что, постоянно директивы писать?» – продолжает собеседник. На позапрошлой неделе Минпромторг представил стратегию развития авиапромышленности до 2030 г., которая предусматривает по сравнению с 2015 г. рост выручки отрасли в 2,5 раза (до 2,6 трлн руб.), экспорта – почти в 5 раз до $14 млрд. Для этого нужно перейти от производства полного цикла на индустриальную модель по образцу Airbus и Boeing, которые занимаются разработкой, сборкой, маркетингом и продажей судов, а комплектующие закупают у независимых поставщиков.

За несколько лет эффект от перехода на единую акцию может составить «десятки миллиардов рублей»: большую часть экономии принесет оптимизация административно-управленческого персонала, также сократятся издержки, остальное даст экономия на сервисных и поддерживающих функциях (бухгалтерия, IT, офисы), оценивает человек, близкий к ОАК. «Консолидация – это важный и прогрессивный шаг, необходимый для роста капитализации. Потенциал роста у ОАК хороший. Но инвесторам необходимо видеть активные шаги по снижению убыточности и затем росту прибыли – этого пока нет», – говорит аналитик ИФК «Метрополь» Андрей Рожков. «ОАК создавалась как единый центр разработки российских самолетов, и переход на единую акцию – это логическое продолжение процесса, которое должно значительно повысить управляемость холдинга. Но предполагалось, что это произойдет значительно раньше», – напоминает ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов.

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