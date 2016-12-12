Потребители энергии пожаловались на ТГК-2 в Генпрокуратуру

Некоммерческое партнерство «Сообщество потребителей энергии» пожаловалось в Генпрокуратуру на ТГК-2 и ФАС из-за ситуации с Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, рассказал «Ведомостям» представитель сообщества. Гендиректор Сообщества потребителей Василий Киселев написал 31 октября генпрокурору Юрию Чайке, что ТГК-2 в одностороннем порядке изменила условия договора на поставку мощности (ДПМ) с потребителями, а ФАС так и не рассчитала для ТГК-2 штраф за опоздание с вводом Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в эксплуатацию (копия письма есть у «Ведомостей»).

На строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ мощностью 450 МВт у ТГК-2 заключен ДПМ с потребителями энергии, входящими в НП «Совет рынка». По условиям таких договоров инвесторам гарантируется возврат вложенных средств с высокой доходностью, но также устанавливаются жесткие штрафные санкции за нарушение сроков ввода станций.

ТГК-2 строит станцию вместе с китайской Huadian. Стоимость строительства – 20 млрд руб. Хуадянь-Тенинская ТЭЦ должна была заработать еще в конце 2013 г., но этого не произошло. С января 2016 г. у ФАС появились основания начислять штраф ТГК-2, его сумма достигла 1,2 млрд руб., пишет Киселев. ТГК-2 могла бы избежать штрафа – правительство одобрило перенос запуска ТЭЦ на конец 2016 г. Для этого компании нужно было переподписать ДПМ со всеми потребителями. Но ТГК-2 удалось собрать подписи только 241 компании из 246, писал в июле предправления «Совета рынка» Максим Быстров Киселеву («Ведомости» ознакомились с копией письма). ФАС решения о штрафе до сих пор не приняла, а ТГК-2, по данным Администратора торговой системы, изменила сроки ввода Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в одностороннем порядке. Это наносит прямой материальный ущерб потребителям, негодует Киселев в обращении к Чайке.

По официальной информации «Совета рынка», в договоре по Хуадянь-Тенинской ТЭЦ дата начала исполнения обязательств ТГК-2 перенесена на 31 декабря 2016 г., по официальной информации Минэнерго, изменения внесены во все 246 договоров, ответил представитель ФАС. Представители Минэнерго, «Совета рынка», ТГК-2 не ответили. Комментарии представителя Генпрокуратуры в пятницу вечером получить не удалось.

По результатам проверки Генпрокуратуры, если будет установлено нарушение, может быть возбуждено уголовное дело, говорит управляющий партнер «Оганян, Арапиев и партнеры» Залимхан Арапиев. Но чаще всего подача заявления – очень эффективный способ устранения нарушений до начала разбирательств, отмечает он.