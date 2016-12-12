11 не входящих в ОПЕК стран тоже сократят добычу нефти

В минувшую субботу, 10 декабря, в Вене страны ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, подписали соглашение об ограничении добычи нефти, говорится в сообщении Минэнерго России. Оно открыто для присоединения других стран.

ОПЕК еще 30 ноября впервые за восемь лет договорилась сократить нефтедобычу на 1,2 млн барр. до 32,5 млн барр. в сутки с 1 января 2017 г. 11 не входящих в картель стран, среди которых крупнейшие – Россия, Мексика, Оман и Азербайджан, в течение полугода снизят добычу примерно на 560 000 барр. в сутки. Соглашение может быть продлено и на второе полугодие 2017 г. В итоге совокупное сокращение добычи составит 1,7–1,8 млн барр. в сутки. ОПЕК и 11 присоединившихся к ней стран в 2015 г. добывали 56,7 млн баррелей в сутки – это 62% мировой добычи.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча в мире в октябре составила 97,8 млн барр. в сутки. Спрос в 2016 г. ожидается в 96,3 млн барр. в сутки, а в 2017 г. – 97,5 млн барр. в сутки, прогнозирует агентство. Потребление каждый год растет в странах АТР, а в последнее время и в США, причин для снижения пока нет, говорит директор Small Letters Виталий Крюков.

Россия сократит добычу примерно на 200 000 барр. в сутки в I квартале 2017 г., сообщил министр энергетики Александр Новак. А уже к апрелю-маю – до 300 000 барр. в сутки. При этом отсчет будет идти от октябрьского уровня добычи, т. е. от 11,247 млн барр. в сутки. «10,947 млн барр. в сутки – это конечный план в результате сокращения», – передал «Интерфакс» слова Новака. Минэнерго прогнозирует добычу в 2016 г. на уровне 547 млн т. Этот уровень может сохраниться и в 2017 г., если соглашение не будет продлено, считает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов.

Российские компании будут сокращать добычу пропорционально и добровольно. Никаких наказаний не будет предусмотрено, сказал Новак. Нефтяные компании готовы сокращать добычу, говорили их руководители на прошлой неделе после совещания в Минэнерго. О необходимости снизить производство их просил президент России Владимир Путин. На этой неделе Новак снова встретится с нефтяниками, чтобы обсудить детали сокращения. Представители «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» в воскресенье на запросы «Ведомостей» не ответили.

Для контроля за соблюдением условий соглашения в России будет создана группа мониторинга из представителей нефтяных компаний, а на уровне всех стран – группа из представителей пяти стран (три страны из ОПЕК и две присоединившиеся, в том числе Россия), говорится в сообщении Минэнерго.

В воскресенье цена Brent составила $54,33/барр. Если бы страны не договорились о сокращении добычи, нефть могла бы быть дешевле на $20/барр., полагает Новак. Цену в $55–60/барр. он считает комфортной для всех производителей нефти. Ситуация на рынке нефти улучшается, ребалансировка рынка уже идет, а соглашение о снижении добычи позволит ускорить этот процесс, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в субботу.

Но если цена приблизится к $60/барр., стоит ожидать увеличения добычи нефти, в том числе в США, предупреждал в ноябре руководитель МЭА Фатих Бироль.

Потолок роста цен – $60/барр. Как долго цена продержится на этом уровне, будет зависеть от того, как быстро американская сланцевая добыча будет оживать, а также честности и готовности членов ОПЕК отвечать за свои слова, отмечает Корнилов: «История показывает, что квоты давно не обязательны для соблюдения членами картеля».

Эффект от замораживания добычи может оказаться краткосрочным из-за оперативного возобновления производства сланцевой нефти в США, а страны ОПЕК, испытывающие бюджетный дефицит и экономический кризис, с высокой долей вероятности могут начать добывать больше, подрывая основы соглашения, говорилось в октябрьских материалах Минэнерго к заседанию президентской комиссии по ТЭКу (может состояться 19 декабря).

По данным Baker Hughes, с июня буровая активность в США выросла более чем вдвое, это может привести к тому, что уже в мае американские компании смогут поставлять 9,2 млн барр. нефти в сутки, сказал аналитик «Финама» Богдан Зварич: «При этом рост добычи будет продолжаться даже в случае снижения цен на нефть, так как американские компании в ходе текущего роста будут активно хеджировать свои будущие поставки, что уже сейчас может оказаться существенным сдерживающим фактором для роста цен на нефть».

Впервые такое большое количество стран смогло договориться о сокращении добычи, замечает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Это может позволить ценам приблизиться к $60/барр., профицит нефти на рынке сократится ко второму полугодию. Но не стоит преувеличивать значение соглашения, считает он. «Страны будут снижать добычу непропорционально, а, например, в Мексике и Азербайджане и так падает добыча», – указывает эксперт. За пределами соглашения остались крупные нефтедобывающие страны – помимо США это Бразилия и Норвегия.