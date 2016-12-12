Статья опубликована в № 4222 от 12.12.2016 под заголовком: «Эльдорадо» войдет в «Техносилу»

Чешские PPF и Emma Capital продали 100% ритейлера бытовой техники и электроники «Эльдорадо», сообщили три компании. Покупателями выступили инвесторы, связанные с финансовой группой «Сафмар», подконтрольной семье Гуцериевых, сообщают «Эльдорадо» и PPF Group. Представители «Сафмара» и Emma Capital подтвердили это. Основным бенефициаром сети, по словам представителя «Сафмара», стал Михаил Гуцериев.

Продажу сети «Эльдорадо» уже одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), стороны договорились не разглашать ее условий, сообщил ритейлер. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса «Эльдорадо» с учетом долга могла составить 26 млрд руб.

ФАС сообщала, что рассматривает ходатайство кипрской «Давлариа холдингс лимитед» о покупке «Эльдорадо». Затем служба одобрила ходатайство от нее же, но не сообщила, о какой покупке речь. 40% долей «Давлариа холдингс», по данным кипрского реестра, принадлежит Михаилу Гуцериеву, 10% – его сыну Саиду, по 15% у его брата Саита-Салама Гуцериева и племянника Микаила Шишханова, остальное – на офшоре Locadio Investing Ltd. с Британских Виргинских островов.

У владельцев «Сафмара» уже есть активы в торговле электроникой и бытовой техникой. Акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев в 2015 г. купили «МДМ банк» и ритейлер «Техносила», который контролировался «МДМ банком», также сменил собственников, объясняли в 2015 г. собеседники «Ведомостей». Гендиректор «Техносилы» Илья Тимченко от комментариев отказался.

По словам двух людей, знакомых с планами новых владельцев «Эльдорадо», они рассматривают интеграцию обеих торговых сетей. По словам одного из собеседников, вариантов интеграции «Эльдорадо» и «Техносилы» несколько, сценарий не выбран, но интеграция точно будет достаточно глубокой.

Один из нерешенных вопросов – сохранятся ли оба розничных бренда, продолжает собеседник: «Вероятно, в случае сохранения брендов это будут просто две разные витрины с единой инфраструктурой. Логично было бы проводить объединение на базе более крупного игрока».

Интеграция закупок, логистики, ценообразования, IT и инфраструктуры онлайн-магазинов устранит дублирующие функции, позволит использовать лучшие практики обеих сетей и повысить EBITDA не менее чем на 1 процентный пункт, считает Бурмистров. Отказ от любого из брендов магазинов и объединение интернет-магазинов по крайней мере в течение 2017 г., по его мнению, негативно повлияет на продажи и долю рынка. Но в среднесрочной перспективе, продолжает Бурмистров, было бы логично крупные по площади магазины «Техносила» ребрендировать в «Эльдорадо».

На площадях до 1000 кв. м, считает Бурмистров, можно сохранить бренд «Техносила» и использовать запущенный в конце 2015 г. формат «цифровой супермаркет» с новым дизайном и терминалами заказа, обеспечивающими развитие мультиканальных продаж с акцентом на новые категории.

Чешская группа PPF Петера Келлнера стала совладельцем «Эльдорадо» в 2008 г., а в 2015 г. Emma Capital бывшего миноритария PPF Иржи Шмейца выкупила 20% ритейлера у PPF. В 2013 г. группа Келлнера уже пыталась продать «Эльдорадо» крупнейшему игроку рынка – «М.видео», однако сделка не состоялась из-за ограничений, которые при согласовании сделки наложила ФАС.

Для «Сафмара» покупка «Эльдорадо» прежде всего диверсификация бизнеса, говорит его представитель: «Это даст синергию с логистическим направлением группы и бизнесом в сфере недвижимости». У «Сафмара», по собственным данным, более 1 млн кв. м торговых площадей. Сейчас группа заинтересовалась IT-сферой, продолжает он: «И данная сделка может стать перспективной площадкой для динамичного развития этого направления группы, в частности в сфере розничных интернет-продаж».

Человек, знакомый с планами группы «Сафмар», знает, что группа также рассматривает и другие активы в рознице.