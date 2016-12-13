«Транснефть» решила направлять на дивиденды 25% чистой прибыли группы

Совет директоров «Транснефти» утвердил дивидендную политику: по акциям всех категорий предполагается выплачивать 25% чистой прибыли группы, сообщила компания. При этом конкретный размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям будет определяться советом директоров в соответствии с директивами правительства, говорится в сообщении. Выплата будет осуществляться на основе соответствующих решений правительства, а также с учетом мнений отраслевого органа исполнительной власти (Минэнерго. – «Ведомости») и Росимущества, добавил представитель Минэкономразвития.

«Транснефть» планировала перейти к расчету дивидендов по МСФО с применением различных поправочных коэффициентов в 2016 г., говорил ранее первый вице-президент компании Максим Гришанин. Устав гарантирует владельцам привилегированных акций 10% чистой прибыли. То есть получается, что 15% прибыли группы получали владельцы обыкновенных акций. Ранее компания говорила, что эта пропорция сохранится.

Росимуществу принадлежит 100% обыкновенных акций «Транснефти» (78,1% уставного капитала), привилегированные акции (21,9% уставного капитала) распределены среди миноритариев.

Миноритарии давно недовольны дивидендами «Транснефти». Они считают, что дивиденды на привилегированные акции должны быть не меньше, чем на обыкновенные, а базой для расчета дивидендов должна быть прибыль всех компаний группы «Транснефти».

Будущие дивиденды На 2017–2019 гг. Минфин предложил установить планку в 50% МСФО и для всех госкомпаний. Проект документа находится на рассмотрении в правительстве.

В этом году государство решило, что госкомпании должны платить в виде дивидендов 50% прибыли по МСФО или по РСБУ (в зависимости от того, какая прибыль больше), но «Транснефть» подпала под исключение. По закону дивиденды не должны превышать размер чистой прибыли по РСБУ, и «Транснефть» направила на дивиденды всю прибыль (12,8 млрд руб.), так как нераспределенная не была подтверждена денежными средствами. Эти выплаты составили 8,9% чистой прибыли по МСФО.

Формально утвержденная дивидендная политика не имеет юридической силы закона или устава, считает представитель группы UCP (крупный миноритарий «Транснефти») Ирина Ланина. Реальные дивиденды могут не совпадать с дивидендной политикой, выплаты каждый год определяют голосующие акционеры, отмечает она, добавляя, что дивидендная политика «Транснефти» не обсуждалась с другими акционерами и противоречит заявленным планам правительства собирать 50% прибыли по МСФО. Тем не менее UCP надеется, что компания направит на дивиденды 25% чистой прибыли группы, т. е. по МСФО. «Новой информации инвесторам дивидендная политика не сообщает, практическая ценность ее незначительна, – говорит директор Prosperity Capital Александр Бранис. – Вряд ли это решение серьезно отразится на привлекательности акций».

Из сообщения «Транснефти» не ясно ни как будут рассчитываться, ни как будут распределяться дивиденды, полагает аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин.

Если не будет специальной директивы от государства, то сохраняется риск того, что «Транснефть» будет по-прежнему выплачивать дивиденды из прибыли по РСБУ, допускает аналитик Raiffeisenbank Сергей Гарамита. Если дивиденды будут рассчитывать по РСБУ, то доходность составит ниже 1%, а если по МСФО, то около 3–3,5% при текущей цене в 200 000 руб. за акцию, добавляет он.

Выплата 50% прибыли группы никогда не выглядела реалистично для «Транснефти», отмечает Кокин. Тарифообразование в трубопроводном транспорте основано на принципе «издержки плюс», в них закладываются будущие дивидендные выплаты. Рост дивидендов ведет к росту тарифов. Так что 25% прибыли может быть неким компромиссом, предполагает Кокин.

Представители Росимущества, Минэнерго, представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова не ответили на запрос «Ведомостей».