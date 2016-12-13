Honda Motor инвестировала в сервис заказа такси GrabTaxi

Так она сможет конкурировать с Uber за Юго-Восточную Азию

Статья опубликована в № 4223 от 13.12.2016 под заголовком: Honda вложилась в такси

Honda Motor инвестировала в сингапурский сервис заказа такси GrabTaxi Hol­dings, которому эти средства должны помочь конкурировать с растущим в Юго-Восточной Азии бизнесом Uber. Инвестиции японского автопроизводителя не разглашаются.

Сделка с Honda состоялась спустя менее двух недель после того, как стало известно о сотрудничестве GrabTaxi с крупнейшей японской автолизинговой компанией – Tokyo Century. В сентябре в раунде финансирования серии F Grab привлекла $750 млн, крупнейшим инвестором стал SoftBank, а сингапурская компания после сделки была оценена в $3 млрд. Как сообщил представитель Grab, в этом раунде финансирования участвовала и Tokyo Century.

Автопроизводители по всему миру вкладывают миллионы долларов в стартапы в сфере заказа такси или каршеринга. Так они надеются диверсифицировать бизнес и подготовиться к будущему, в котором все меньше людей будут владеть автомобилем. Toyota Motor инвестировала в Uber и каршеринговый стартап Getaround. General Motors – один из инвесторов в Lyft, Volkswagen Group – в сервис заказа такси Gett.

Партнерство с Grab дает Honda выход на рынок перевозок в Индонезии, который, по оценкам Google и Temasek, к 2025 г. вырастет до $5,6 млрд с $800 млн в 2015 г. Honda может помочь Grab конкурировать на рынке мототакси в этой стране и Юго-Восточной Азии.

«Мы изучаем, как еще можем использовать наши мотоциклы, помимо прямых продаж покупателям», – заявил представитель Honda. Компания надеется на рост продаж: мотоциклы в подобных сервисах эксплуатируются интенсивнее и меняются чаще.

Партнерство с крупнейшим в мире производителем мотоциклов поможет Grab развить сервис мототакси GrabBike, заявил президент этой компании Мин Маа. Он добавил, что говорить о партнерстве с Honda в сфере самоуправляемых автомобилей пока рано.

На прошлой неделе Uber объявил о запуске сервиса UberMotor в индонезийском городе Джокьякарта. В Индонезии основным конкурентом Uber является местный гигант Go-Jek, который объединяет, по данным самой компании, 250 000 водителей автомобилей и мотоциклов по всей стране. После слияния китайского подразделения Uber с местной Didi Chuxing Technology возможности развития компании в Юго-Восточной Азии и в Индии значительно расширились.

Перевела Надежда Беличенко