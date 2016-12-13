«Башнефть» не платит премии топ-менеджерам

Менеджеры «Башнефти» верхнего звена, включая уволенных вице-президентов и экс-президента Александра Корсика, не получили крупные премии по программе долгосрочной мотивации за 2016 г. Об этом рассказали «Ведомостям» три сотрудника компании и близкий к ней человек. Премии выплачиваются по итогам года при достижении ключевых показателей эффективности. Выплаты производятся деньгами и привилегированными акциями. Но при снижении доли государства ниже 50 плюс 1 акция, а также при переходе контроля третьему лицу, в том числе госкомпании, программа прекращается досрочно, а менеджмент получает выплаты пропорционально отработанному времени не позже дня смены контроля. Об этом говорится в положении о программе мотивации, с которым ознакомились «Ведомости». Три собеседника это подтверждают.

В программе мотивации участвует 300–350 сотрудников, или четверть всего персонала «Башнефти», рассказывают двое из них. О какой сумме точно идет речь, они не говорят. Это 12–18 окладов, премия при смене контроля примерно равна премии по программе мотивации по итогам года, отмечают оба. По итогам 2015 г. менеджеры получили 1,7 млрд руб., в том числе 496 млн досталось правлению и вице-президентам, говорится в отчетах компании.

12 октября контрольный пакет «Башнефти» у государства купила «Роснефть». Уволенные вице-президенты получили всего по три оклада, другие сотрудники остались без премий. Вместо этого в ноябре совет директоров по предложению менеджеров «Роснефти» отправил программу на аудит до 2017 г. Странный жест – совет директоров, который утверждал программу мотивации, теперь поставил под вопрос собственное решение, удивляются два сотрудника нефтяной компании.

Программы долгосрочной мотивации действуют в «Башнефти» с 2010 г. При этом зарплаты в компании ниже, чем у конкурентов, рассказывают собеседники «Ведомостей». Зато менеджмент мотивирован на выполнение бизнес-плана, это лучшая международная практика, объясняют они. У «Башнефти» уже был успешный опыт сворачивания программы мотивации. В 2014 г. 84% голосующих акций компании, которыми владела АФК «Система», перешли к России. Менеджеры получили выплаты: правление в 2014 г. получило 990 млн руб. по итогам выполнения ключевых показателей эффективности и после досрочного прекращения программы. Но когда именно были выплачены эти деньги – до или после сделки, из отчетов не видно, представитель АФК «Система» отказался от комментариев. Новую программу мотивации совет директоров уже госкомпании «Башнефть» утвердил в конце 2015 г.

До 12 октября, т. е. до сделки, решение о выплате принять было невозможно: год не закончился, не ясно, достигнуты ли ключевые показатели эффективности и положены ли выплаты, говорит человек, близкий к «Башнефти». Теоретически менеджмент мог попросить совет директоров о промежуточных выплатах. Но менеджмент ни разу не поднимал этот вопрос, да и никто бы не согласился с таким предложением. Ведь в таком случае руководители компании могли повторить судьбу экс-руководителя «Русгидро» Евгения Дода, который находится под арестом по обвинению в завышении премии себе на 73,2 млн руб., или гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, против которого потребовала возбудить уголовное дело Генпрокуратура из-за получения тем премии в 95,4 млн руб., указывает собеседник «Ведомостей».

«Можно сколько угодно рассуждать о том, что надо было выплатить премии, но давайте не забывать, что мы живем в реальном мире», – разводит руками он.

При смене контроля выплаты должны производиться автоматически – выносить решение на совет директоров не требовалось, новый руководитель должен был просто подписать приказ о выплатах и перечислить деньги в течение 30 дней, говорит один из собеседников «Ведомостей».

У сотрудников «Башнефти» возникла еще одна проблема, рассказывают два собеседника. Менеджеры часть денежного вознаграждения по программе мотивации обязаны были тратить на выкуп привилегированных акций. Бумаги покупались у «дочки» «Башнефти» – «Башнефть-инвеста» по средневзвешенной цене за последние три месяца отчетного года. Так, по состоянию на декабрь Корсик владел 0,03% капитала «Башнефти», еще 15 топ-менеджеров – долями в 0,0005–0,01%. Эти акции нельзя продавать в течение года после покупки, но при смене собственника запрет снимается. Продажа ограничена лишь положением об инсайдерской информации «Башнефти». У менеджеров появляется две опции – продать акции на рынке или «Башнефть-инвесту» по цене, равной средневзвешенной рыночной стоимости акций за 90 дней, которые предшествовали смене контроля. Сейчас «Башнефть-инвест» должен купить акции по 1798,36 руб. за штуку – это на 5,6% выше цены покупки. «Роснефть» заблокировала обе опции, рассказывают два человека. Продавать акции на рынке нельзя, так как менеджеры являются инсайдерами, объясняет один из сотрудников позицию компании. Никаких ограничений на продажу «Башнефть-инвесту» нет, все написали заявление, но в ответ тишина, добавляет он. Полный запрет на продажу акций менеджерами, у которых есть доступ к инсайдерской информации, выглядит странно: запрещается совершать сделки только с использованием этой информации, говорит партнер юридической компании Orient Partners Александр Карпухин.

Рано бить тревогу, что менеджмент «Башнефти» не получит бонусы, считает близкий к компании человек. Такое решение еще не принято, добавляет он. Но на премию могут рассчитывать только действующие сотрудники «Башнефти», некоторые могут не дождаться результатов аудита. К 1 января будет готово новое штатное расписание, рассказывает сотрудник компании. Если людей начнут увольнять, пойдем в суд, обещает он. Сотрудники могут обратиться в суд, когда будет конкретное нарушение их права: либо увольнение без премии, либо решение не выплачивать премии по итогам аудита, допускает партнер юридической фирмы Lidings Сергей Патракеев.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев, Корсик не ответил на звонок.