Алекперов прогнозирует рост цен на бензин

С начала года цены на бензин Аи-95 выросли на 3,9% до 38,33 руб. за 1 л, на дизтопливо – на 1,9% до 36,27 руб. за 1 л

В 2017 г. цены на топливо вырастут на 8–12%, заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью телеканалу «Россия 24». С 1 января акцизы на бензин и дизтопливо вырастут в пределах 2 руб., сказал он: «Мы, конечно, не будем в один день перекладывать [нагрузку] на потребителя. Но в течение года будет рост на 8–12%».

Высказывание президента компании не отражает планы «Лукойла» по формированию ценовой политики, а является лишь предположением относительно возможного влияния на рынок регуляторных факторов, не зависящих от производителей, пояснила компания. Впрочем, ФАС может вынести предупреждение Алекперову. «Алекперов – глава крупной компании. За такого рода высказываниями могут последовать скоординированные действия по ценообразованию других компаний. Мы обращаем внимание, что такие заявления компании, которая работает на рынке, недопустимы», – сказал «Ведомостям» замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

В 2015 г. бензин Аи-95 подорожал на 5,5% до 36 руб., дизтопливо – на 4% до 34,72 руб. за 1 л (см. график). В последние несколько лет рост розничных цен не превышает уровень инфляции. За этим следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В течение последних 7–8 лет цены меняются примерно с такой динамикой, невзирая на то что цены на нефть возрастают до $100 или падают, говорил Голомолзин. Рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции, отмечал недавно в интервью программе «Поздняков» руководитель ФАС Игорь Артемьев.

С начала года цены на бензин Аи-95 выросли на 3,9% до 38,33 руб. за 1 л, на дизтопливо – на 1,9% до 36,27 руб. за 1 л. Инфляция в России в 2016 г. ожидается в интервале 5,5–5,7%.

Прогноз Алекперова – оптимистичный, правительство снова будет сдерживать рост розничных цен, чтобы он не превысил уровень инфляции (прогноз на 2017 г. – 4%), считает директор Small Letters Виталий Крюков.

Рост акцизов нефтяные компании в первую очередь заложат в оптовые цены, говорит гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. К тому же на 2017 г. есть предпосылки к росту экспорта российских нефтепродуктов: наблюдаемый рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, снижение экспортных пошлин на бензин и дизтопливо, рост акциза на дизтопливо, отмечает он. Независимым АЗС сложнее: рентабельность по бензинам почти нулевая, а дизтопливо они продают в убыток, добавляет он.