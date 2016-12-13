«Газпром» хочет добывать газ в Иране

«Газпром» подписал меморандум о взаимопонимании с National Iranian Gas Company (NIGC). «Нас интересуют проекты в сфере разведки, добычи, производства СПГ, поставки трубного газа, в том числе в Индию. <...> консультации будут продолжены», – сказал зампред правления «Газпрома» Александр Медведев (цитата по «Интерфаксу»). «Газпром» изучает возможности работы в Иране по газовым проектам, подтвердил представитель концерна.

У Ирана крупнейшие в мире запасы газа – 34 трлн куб. м, по данным BP на конец 2015 г. Страна занимает 3-е место после США и России по добыче – 192,5 млрд куб. м в прошлом году. Внутреннее потребление было 191,2 млрд куб. м. Иран рассчитывает нарастить экспортные мощности и надеется на помощь «Газпрома» в увеличении добычи, передало агентство Shana слова управляющего директор NIGC Хамид-Резы Араки. В течение двух месяцев российско-иранские рабочие группы проведут экспертные сессии, добавил он: «Мы надеемся, соглашение о взаимопонимании станет контрактом». Обменные операции с газом могут стать еще одним направлением сотрудничества, пишет Shana.

Своповые операции с Ираном «Газпром» считал перспективными еще 10 лет назад, напоминает старший аналитик Vygon Consulting Мария Белова. Тогда речь шла о том, что российский концерн поможет обеспечить топливом газодефицитные северные районы Ирана и получит возможность экспортировать в виде СПГ часть газа, добываемого на шельфе. Это позволяло «Газпрому» увеличить свое присутствие в АТР. Но физически поставлять российский газ в Иран было сложно и тогда, и сейчас, рассуждает Белова. «Газпром» сможет получить газ на юге Ирана, только если сам поможет его здесь добывать и сжижать, отмечает она.

«Газпром» работал в Иране еще до санкций, возобновление интереса логично, тем более учитывая, как быстро растет Индия – главный потенциальный потребитель иранских ресурсов, говорит аналитик S&P Александр Грязнов. В октябре «Газпром» и Engineers India Ltd. подписали меморандум, который предусматривает исследование маршрутов поставок трубопроводного газа из России и других стран в Индию.

У «Газпрома» избыток собственного газа, а Иран может найти партнеров для строительства завода СПГ или трубопровода в Индию среди западных компаний – соглашение может остаться на бумаге, скептичен портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Пока ясности мало – иранцы, видя большой интерес, пытаются выторговать себе особые условия, но при низких ценах на нефть они могут не устраивать компании, полагает Грязнов.