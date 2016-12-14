Тик для палубы «Авроры» был закуплен без торгов – ФАС

В ходе проверки исполнения контракта на ремонт крейсера «Аврора», который АО «Кронштадтский морской завод» (КМЗ, входит в ОСК) заключило с Министерством обороны, инспекция УФАС выявила ряд признаков нарушения законов о госзаказе, о защите конкуренции, о закупках, сообщил сегодня представитель петербургского управления ФАС.

КМЗ завысил стоимость нормочаса для расчета стоимости работ, что привело к увеличению цены работ более чем на 18 млн руб., у завода нет подтверждающих документов на расходы по содержанию корабля более чем на 900 000 руб., кроме того, завод заключил с некоторыми субподрядчиками договоры без проведения открытых торгов, следует из сообщения УФАС. Условия договоров с субподрядчиками также были нарушены: не соблюдался порядок авансирования, были сорваны сроки работы, уточняет представитель УФАС.

По данным УФАС, для настила палубы «Авроры» КМЗ закупил бирманский тик у единственного поставщика на 113 000 евро, что превышает необходимый объем. По словам представителя УФАС, планируется провести экспертизу настила. Тик постелен на палубе в несколько слоев, потому что толщина бруса меньше толщины настила, говорит представитель КМЗ. В ходе проверки можно было привлечь экспертов, но УФАС не воспользовалось этой возможностью и не уточнило технологию укладки у нас, замечает юрист КМЗ.

Никаких злоупотреблений в процессе ремонта не было, КМЗ сделал все качественно, вовремя и без серьезных нарушений, говорит представитель завода. Управлению еще предстоит доказать, что были допущены нарушения, добавляет он.

Проверка на заводе прошла 28 октября. Поводом для нее стала жалоба ООО «Рубин» на конкурс по асфальтированию территории завода за 20 млн руб.

В конкурсе победило ООО «ДСК «Рамиренд», предложившее выполнить работы за 16,8 млн руб., «Рубин» с предложением 16,4 млн руб. занял второе место, следует из документов госзакупки. Его жалоба была признана необоснованной.

При рассмотрении жалобы КМЗ сообщил, что закупка проводилась во исполнение госконтракта на ремонт крейсера «Аврора», но проверка выяснила, что работы проводились в рамках другого контракта на ремонт и обслуживание судов Ленинградской военно-морской базы. За предоставление недостоверных сведений КМЗ грозит штраф от 100 000 до 500 000 руб., сообщило УФАС.

Наибольшее расхождение точек зрения завода и УФАС проявилось в трактовке расходов на работы по асфальтированию заводской территории: работы проводились и проводится в соответствии с производственной необходимостью и требованиями правил по охране труда на предприятиях машиностроения, расходы на них являются косвенными, следует из сообщения КМЗ. Порядок их распределения между госконтрактами регулируется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и учетной политикой предприятия и применяется при осуществлении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, говорится в тексте сообщения. Оплата за эти работы осуществлялась в соответствии со ст. 8.3 ФЗ-275 «О государственном оборонном заказе». Завод в конце ноября представил возражения на признаки нарушения закона.

По итогам проверки УФАС планирует возбудить более 20 административных дел и несколько дел о нарушении закона о госзаказе и закона о защите конкуренции, а также передать некоторые материалы в прокуратуру и ФСБ, следует из сообщения ведомства. К моменту окончания проверки контракт на ремонт «Авроры» не был закрыт: работы выполнены, но документы к оплате госзаказчику не предъявлены, проверка носит превентивный характер и направлена на предотвращение нарушений в сфере госзаказа, сообщает ведомство.