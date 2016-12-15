«Роснефть» ведет переговоры с АФК «Система» о покупке «Таргина»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова (на фото слева) может расстаться с последним связанным с «Башнефтью» активом – компанией «Таргин»

Это основной подрядчик «Башнефти». Сделка будет закрыта в ближайшее время

«Роснефть» ведет переговоры о покупке у АФК «Система» нефтесервисной компании «Таргин», сообщил в среду «Интерфакс» со ссылкой на источники и подтвердил источник «Ведомостей» в «Таргине». Сделка будет закрыта в ближайшее время, говорят они.

Представитель «Роснефти» на запрос «Ведомостей» не ответил. Представитель АФК «Система» от комментариев отказался.

В 2013 г. АФК «Система», на тот момент еще владея 75,3% «Башнефти», вывела из нефтяной компании нефтесервис как непрофильный бизнес. При этом сейчас «Таргин», как и «Башнефть», базирующийся в Уфе, выполняет для «Башнефти» порядка 70% нефтесервисных работ. За 2015 г. выручка «Таргина» составила 25 млрд руб. Кроме «Башнефти» «Таргин» оказывает услуги «Роснефти», «Лукойлу», «Газпром нефти».

В октябре 2016 г. «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства 50,08% капитала «Башнефти». Сразу после покупки главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил о сделке, в результате которой из «Башнефти» был выведен подрядчик. «При оценке этих активов в 8 млрд руб. они были выведены почему-то за 4 млрд руб.», – сказал он. АФК «Система» утверждала, что цену сделки определил независимый оценщик.