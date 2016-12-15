«Газпром» займется добычей в Северном море

«Газпром» получит 38,5% в OMV Norge в обмен на 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. «Газпром» мог получить меньше: министерство нефти и энергетики Норвегии требовало, чтобы его доля в OMV Norge не превышала 25%, писала в сентябре австрийская Der Standard. Сейчас такой проблемы нет, сказал предправления «Газпрома» Алексей Миллер (по Reuters).

В среду «Газпром» и австрийская OMV подписали базовое соглашение об обмене. Операция будет безденежной, за исключением корректирующих платежей, уточнила OMV Norge. Cоглашение вступает в силу 1 января 2017 г. Сделка будет закрыта не позже конца 2018 г., сказано в презентации OMV для инвесторов. Представители «Газпрома» и OMV отказались от дополнительных комментариев.

«Газпром» и OMV подписали меморандум о возможном участии OMV в разработке двух блоков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения на основе обмена активами в 2015 г. Это позволит OMV добавить к запасам примерно 560 млн баррелей нефтяного эквивалента (около 70% – газ, примерно 30% – конденсат). Добыча, как ожидается, начнется в 2019 г. и выйдет на «полку» более чем в 80 000 баррелей нефтяного эквивалента (барр. н. э) в сутки в 2025 г. (доля OMV). В 2015 г. общая суточная добыча OMV была 303 000 барр. н. э. С 2018 по 2024 г. OMV планирует бурить по 14–20 скважин ежегодно. Австрийская компания намерена инвестировать в проект около 900 млн евро в 2017–2039 гг. Около 40% этой суммы может быть вложено в 2017–2018 гг.

OMV Norge ведет разведку и добычу в Норвегии. У компании 32 лицензии, по пяти OMV – оператор. Добыча за девять месяцев – 67 000 барр. н. э. в сутки (около 18,4 млн барр.). Стоимость обмениваемых активов аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин оценивает в $1–1,5 млрд.