Минэнерго рассказало, как Россия будет сокращать добычу нефти

Нефтяники сократят добычу пропорционально доле в общероссийской нефтедобыче – и исключений ни для кого не будет, сообщил министр энергетики Александр Новак по итогам встречи в среду с нефтяными компаниями, передал «Интерфакс».

Состоялась очередная встреча с руководителями 12 компаний, которые суммарно добывают 90% российской нефти: у каждой компании может быть ситуация разная, у кого-то запрогнозирован рост, у кого-то – снижение. «В процессе обсуждения мы пришли к тому, что отдельные особенности каждой компании учитывать будет невозможно, поэтому будет равный подход относительно снижения добычи», – пояснил Новак.

При этом будут учитываться данные по объемам нефти с конденсатом. По словам Новака, компании будут сами решать, по каким направлениям сокращать: на внутренний рынок или экспорт. Страны ОПЕК 30 ноября договорились сократить с 1 января 2017 г. суточную нефтедобычу на 1,2 млн барр. до 32,5 млн барр. Не входящие в картель 11 стран, среди которых крупнейшие по добыче – Россия, Мексика, Оман и Азербайджан, 10 декабря договорились снизить в первом полугодии 2017 г. производство на 560 000 барр. в сутки, соглашение может быть продлено на второе полугодие. В итоге совокупное сокращение добычи составит 1,7–1,8 млн барр. в сутки, ОПЕК и 11 присоединившихся к ней стран в 2015 г. добывали 56,7 млн баррелей в сутки – 62% мировой добычи. При этом к соглашению не присоединились такие страны, как США, Норвегия, Бразилия.

Россия – согласно венским договоренностям – должна сократить суточную добычу в I квартале на 200 000 барр., во втором – на 300 000 барр. относительно результатов октября – 11,2 млн барр. в сутки.