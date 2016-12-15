Занадворов продал «Дикси» магазины в Калининграде

«Седьмой континент» покинет рынок Калининграда и сосредоточится на бизнесе в Московском регионе. Его магазины на западе купила «Дикси»

Крупный российский ритейлер «Дикси» выкупил магазины супермаркетов «Седьмой континент» в Калининграде, сообщили компании. В сделку вошли 12 объектов недвижимости в Калининграде и области общей площадью около 30 000 кв. м, в том числе девять супермаркетов «Седьмой континент», уточнила «Дикси». Эти магазины «хорошо дополняют имеющуюся базу «Дикси» в регионе, считает ритейлер. Купленные активы войдут в дивизион супермаркетов группы – «Виктория».

Продана только недвижимость – розничный бизнес не оценивался и не вошел в сделку, уточнил представитель Александра Занадворова, владельца сети «Седьмой континент». Вся приобретенная недвижимость в собственности, уточнил представитель «Дикси».

Сумму сделки стороны не раскрыли. По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, купленная «Дикси» недвижимость может стоить 2,4–2,6 млрд руб. Аналитики «ВТБ капитала» оценивают активы в 1,5–2 млрд руб.

В приобретенных помещениях работают девять супермаркетов «Седьмой континент» с совокупной выручкой 1,5 млрд руб. в год, знает Бурмистров: у магазинов очень низкие продажи – не выше 165 000 руб. с 1 кв. м в год. У супермаркетов «Виктория» этот показатель выше – от 350 000 до 400 000 руб., продолжает он. Прирост продаж «Виктории» в Калининградской области составит до 3 млрд руб. в год, подсчитал Бурмистров.