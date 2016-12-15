Рублевая капитализация «Роснефти» обновила максимум – 4,2 трлн рублей

В долларах компания пока достигла уровня 2014 года, а для рекорда необходимо подорожать почти вдвое

Вчера, 14 декабря, при открытии торгов на Московской бирже котировки «Роснефти» переступили психологически важный порог – 400 руб. за акцию. К закрытию торгов бумаги подорожали на 1,3% до 403 руб. за штуку. Капитализация госкомпании увеличилась до очередного рекорда – 4,27 трлн руб. (см. график). При этом индекс ММВБ упал на 0,8% к вечеру среды.

Что же касается долларовой капитализации, то здесь «Роснефти» до рекордов еще очень далеко. На Лондонской бирже расписки компании подорожали на 0,6%, капитализация составила $69,9 млрд. Аналогичная капитализация у «Роснефти» в Лондоне была летом 2014 г., максимум фиксировался в 2008 г. – $130,7 млрд.

С апреля 2016 г. «Роснефть» является самой дорогой компанией России, когда она обогнала «Газпром». А в августе «Газпром» переместился на третье место – его опередил Сбербанк. 28 ноября на пару часов госбанк обогнал нефтяную компанию по стоимости, но по итогам дня «Роснефть» осталась самой дорогой компанией России. К концу торгов в эту среду инвесторы Московской биржи оценили «Газпром» в 3,72 трлн руб., Сбербанк – в 3,9 трлн руб.

Капитализация любой нефтяной компании, и «Роснефти» в том числе, сильно зависит от колебаний цен на нефть, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. С января нефть марки Brent подорожала на 52% до $54,3 за баррель, а WTI – на 41% до $52,2, говорится в данных Bloomberg.

Цены на нефть выросли с начала года примерно на 50%, при этом рубль укрепился лишь на 19%, это привело к росту капитализации нефтяных компаний. «Лукойл» подорожал на 41%, «Роснефть» – на 58%, напоминает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Он объясняет больший рост капитализации госкомпании продажей 19,5% ее акций.

Последние сделки по приобретению акций «Башнефти» и продаже акций «Роснефти» консорциуму Glencore и Qatar Investment Authority повлияли на капитализацию компании несильно, возражает Танурков. Продажа 19,5% «Роснефти» за 10,2 млрд евро (692,4 млрд руб.) вызвала единомоментный рост на открытие торгов 8 декабря на 6%. Остальной рост вызван удорожанием энергоносителей, говорит эксперт.

Рост цен на нефть принес лишь 20% от увеличения стоимости «Роснефти», уверен аналитик БКС Кирилл Таченников. По его словам, больше всего на рост капитализации могла повлиять информация о возможном снижении НДПИ для «Роснефти», которое могло стать частью сделки по приватизации. Сыграла свою роль и новая дивидендная политика – 35% от чистой прибыли по МСФО и снижение риска, связанного с приватизацией пакета, считает Таченников.

По итогам 2016 г. EBITDA «Роснефти» может составить 1,2 трлн руб., говорит Таченников (компания за девять месяцев уже заработала 913 млрд руб.), а в 2017 г. она увеличится на 20% при условии синергии с активами «Башнефти» и сохранении цены на нефть $58 за баррель. Но Вахрамеев уверен, что в 2017 г. цены на нефть будут корректироваться вниз, так как недавние договоренности ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, уже заложены в ценах, да и нарушались при сходных обстоятельствах не раз.

Вклад менеджмента в рост капитализации «Роснефти» не очень велик, полагает Вахрамеев. Долговая нагрузка «Роснефти» выше 3 EBITDA при общем долге в 4,8 трлн руб. (Вахрамеев считает с учетом предоплаты по китайским контрактам). Если не учитывать эту предоплату в общем долге, то долговая нагрузка ниже – 1,5 EBITDA по итогам III квартала 2016 г., отмечает «Роснефть», а общий долг – 2,9 трлн руб. (чистый – 1,5 трлн руб.).