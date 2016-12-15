Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4225 от 15.12.2016 под заголовком: Гонка за покупателем

«Лента» и Х5 обеспечили основной прирост торговых площадей в Петербурге

Оборот розничной торговли снижается, покупатели экономят
Самый резкий рост торговых площадей продемонстрировала «Лента»
Самый резкий рост торговых площадей продемонстрировала «Лента»
С. Николаев / для Ведомостей

Десять крупнейших продуктовых ритейлеров за 2016 г. увеличили в Петербурге свои торговые площади с 961 000 до 1 039 900 кв. м, вытекает из исследования агентства Infoline (см. таблицу). На X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленту» пришлось почти 80% открытых в этом году торговых площадей, сети приросли на 20 100 и 41 700 кв. м соответственно. Продуктовые ритейлеры – самые активные арендаторы, констатирует вице-президент по управлению коммерческой недвижимостью АРИН Екатерина Лапина.

По данным Infoline, больше всего магазинов открыла за этот год X5 – сеть ритейлера увеличилась на 36 точек. X5 перевыполнила план по открытиям «Пятерочек» еще осенью, доволен топ-менеджер федеральной сети. Сейчас рынок арендатора, поэтому проще занять самые привлекательные места в городе по минимальной цене, объясняет он. Пресс-служба X5 от комментариев отказалась.

Одна из основных тенденций этого года – развитие розничных сетей в центральных районах Петербурга, ритейлеры арендуют нестандартные помещения и готовы на высокие для себя ставки, рассказывает Лапина. Средняя ставка для продуктовых сетей, которые ищут помещения в 500–600 кв. м, составляет 1200–1300 руб. за 1 кв. м в месяц в спальных районах и 1500–1600 руб. за 1 кв. м в месяц в центре, уточняет она.

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